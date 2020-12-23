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    Главная / Торги / Поставка спецобуви (Печора)

    Поставка спецобуви (Печора)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 12:0023.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801907Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецобуви (Печора)г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009801907

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    211/2020

    Наименование закупки

    Поставка спецобуви (Печора)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 09:12

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    211_Форма_Описание_поставляемого_товара.xlsx

    211_Извещение.docx

    211_Документация.docx

    211_Проект_договора.doc

    211_Форма_Коммерческого_предложения.xlsx

    211_Протокол_итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Юридический адрес

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    Почтовый адрес

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Контактный телефон

    +7 8212 24-59-36

    Факс

    +7 8212 20-13-20

    Адрес электронной почты

    griganavichuspg@komigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григанавичус Павел Гедиминович

    Место рассмотрения предложений

    г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33

    Закупки и тендеры Республика Коми

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спецобуви (Печора)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801907Подведение итогов не позднее Поставка спецобуви (Печора)г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецобуви (Печора)

    Начальная цена

    346 129,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Коми, г. Печора, ул. М.Булгаковой, д. 2а.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки - Не позднее 45 календарных дней со дня получения Поставщиком заявки по установленной форме. Условия оплаты: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 100% поставки товара Покупателю и при условии предоставления Поставщиком счета-фактуры и товарной накладной, оформленных согласно требованиям действующего законодательства.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Адрес местонахождения

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Классификатор ОКПД2

    15.20.32.120

    Обувь различная специальная

    Классификатор ОКВЭД2

    15.20

    Производство обуви

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822697/name/5feb349ec66405.36141765

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство обуви"

    Кол-во: 177.00000

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