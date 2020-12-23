Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки - Не позднее 45 календарных дней со дня получения Поставщиком заявки по установленной форме. Условия оплаты: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 100% поставки товара Покупателю и при условии предоставления Поставщиком счета-фактуры и товарной накладной, оформленных согласно требованиям действующего законодательства.