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    Главная / Торги / Доработка и сопровождение сайта

    Доработка и сопровождение сайта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 09:3023.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801804Дата и время окончания срока приема заявок Доработка и сопровождение сайтаАдминистративные Округа Г Москвы/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009801804

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Доработка и сопровождение сайта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронном виде

    Дата публикации

    15.12.2020 08:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_и_извещение.zip

    Сайт.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ МОЭК
    Все закупки и тендеры ЦТП МОЭК

    Юридический адрес

    125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16

    Почтовый адрес

    125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16

    Контактный телефон

    +7 495 276-13-07

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Kurdin_AA@ctp-moek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Курдин Алексей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные Округа Г Москвы/

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Доработка и сопровождение сайта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 09:30 GMT +323.12.2020 09:3023.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801804Дата и время окончания срока приема заявок Доработка и сопровождение сайтаАдминистративные Округа Г Москвы/

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 09:3023.12.2020 09:3023.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009801804Дата и время вскрытия заявок Доработка и сопровождение сайтаАдминистративные Округа Г Москвы/

    Подведение итогов не позднее

    25.12.2020 23:0025.12.2020 23:0025.12.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801804Подведение итогов не позднее Доработка и сопровождение сайтаАдминистративные Округа Г Москвы/

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 23:0025.12.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801804Подведение итогов не позднее Доработка и сопровождение сайтаАдминистративные Округа Г Москвы/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Доработка и сопровождение сайта

    Начальная цена

    1 756 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Москва, Вознесенский пер., дом 11, стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЦТП МОЭК
    Все закупки и тендеры ЦТП МОЭК

    Адрес местонахождения

    125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16

    Классификатор ОКПД2

    62.0

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    62

    Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821373/name/5fea04396cfb15.03672675

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги"

    Кол-во: 1.00000

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