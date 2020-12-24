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    Главная / Торги / Запасные части к насосам ЦНС

    Запасные части к насосам ЦНС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036618Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для насосов ЦНС для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»Нижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036618

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части к насосам ЦНС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 07:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ЦНС.doc

    ГП036618_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-60-94

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Mikhail.Fokeev@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фокеев Михаил Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для насосов ЦНС для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036618Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для насосов ЦНС для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»Нижнеилимский район

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 09:0024.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036618Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для насосов ЦНС для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»Нижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    15.03.2021 10:0015.03.2021 10:0015.03.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036618Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для насосов ЦНС для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»Нижнеилимский район

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    15.03.202115.03.2021 10:0015.03.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036618Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для насосов ЦНС для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»Нижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для насосов ЦНС для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. Возможна поставка аналогов, при соблюдении тех. характеристик и размеров товара. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя г. Железногорск-Илимский Иркутская область, ул. Промышленная, 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% стоимости товара – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приёмки товара от Перевозчика на складе Покупателя. Включает все расходы по растаможиванию, упаковке и доставке товара до склада Покупателя Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, ул. Промышленная, 5

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    28.13.14.110

    Насосы центробежные подачи жидкостей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/871260/name/60500538402c39.18247793

    16.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колесо рабочее 8МС-7.0118"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Колесо рабочее при выдаче 8МС-7.0118-01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Колесо рабочее первой ступени ЦНС300-120…600.01.008-1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Крышка нагнетания 8МС-7.0115"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Аппарат направляющий 8МС-7.0117-1"

    Кол-во: 32

    "Позиция 6"

    "Корпус направляющего аппарата 8MC-7-0119-2"

    Кол-во: 28

    "Позиция 7"

    "Кольцо уплотняющее 8MC-7-0120"

    Кол-во: 36

    "Позиция 8"

    "Кольцо уплотняющее 8MC-7-0121"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Кольцо уплотняющее ЦНС300-120…600.01.009"

    Кол-во: 18

    "Позиция 10"

    "Вал 6-ти секц. насоса ЦНС 300-120...600.01.012-06"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Манжета Ø105х130 ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 18

    "Позиция 12"

    "Диск разгрузки (без резьбы) 8MC-7-0109"

    Кол-во: 3

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