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Номер извещения
ГП036618
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запасные части к насосам ЦНС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
15.12.2020 07:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-60-94
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
Mikhail.Fokeev@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фокеев Михаил Александрович
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
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Поставка запасных частей для насосов ЦНС для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036618Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для насосов ЦНС для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»Нижнеилимский район
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 09:0024.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036618Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для насосов ЦНС для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»Нижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
15.03.2021 10:0015.03.2021 10:0015.03.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036618Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для насосов ЦНС для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»Нижнеилимский район
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для насосов ЦНС для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. Возможна поставка аналогов, при соблюдении тех. характеристик и размеров товара. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя г. Железногорск-Илимский Иркутская область, ул. Промышленная, 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
28.13.14.110
28.13
Документация лота
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 32
Кол-во: 28
Кол-во: 36
Кол-во: 30
Кол-во: 18
Кол-во: 1
Кол-во: 18
Кол-во: 3
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