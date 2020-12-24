Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. Возможна поставка аналогов, при соблюдении тех. характеристик и размеров товара. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя г. Железногорск-Илимский Иркутская область, ул. Промышленная, 5Рассчитать логистику >