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Номер извещения
ГП036617
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация трансформаторов ТСЗТП-1000/10-УХЛ1 напряжение сетевой обмотки 10/6кв бывшего в употреблении ООО "КАТойл-Дриллинг" местонахождение Оренбургская область г. Бузулук
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
15.12.2020 07:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
Контактный телефон
+7 932 530-05-20
Факс
--
Адрес электронной почты
Ekaterina.Poznakhareva@pewete.com
Ф.И.О. контактного лица
Познахарева Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Самара
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Трансформатор ТСЗТП-1000/10-УХЛ1 напряжение сетевой обмотки 10/6кв
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 21:00 GMT +328.12.2020 21:0028.12.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036617Дата и время окончания срока приема заявок Трансформатор ТСЗТП-1000/10-УХЛ1 напряжение сетевой обмотки 10/6квСамара
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 21:0028.12.2020 21:0028.12.2020 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036617Дата и время вскрытия заявок Трансформатор ТСЗТП-1000/10-УХЛ1 напряжение сетевой обмотки 10/6квСамара
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 14:0015.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036617Подведение итогов не позднее Трансформатор ТСЗТП-1000/10-УХЛ1 напряжение сетевой обмотки 10/6квСамара
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трансформатор ТСЗТП-1000/10-УХЛ1 напряжение сетевой обмотки 10/6кв
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
Все закупки и тендеры ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
27.11.42.000
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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