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Номер извещения
ГП036615
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
436/15.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка гильз, термометров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование для СМСП
Дата публикации
15.12.2020 06:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-49-09
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
61ism@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ибрагимова Светлана Марсовна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Гильза защитная
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 15:30 GMT +329.12.2020 15:3029.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036615Дата и время окончания срока приема заявок Гильза защитнаяСалават
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 07:0030.12.2020 07:0030.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036615Дата и время вскрытия заявок Гильза защитнаяСалават
Подведение итогов не позднее
17.02.2021 12:0017.02.2021 12:0017.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036615Подведение итогов не позднее Гильза защитнаяСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Гильза защитная
Начальная цена
31 732,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
26.51.51.110
Документация лота
Кол-во:
Термометры сопротивления
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 15:30 GMT +329.12.2020 15:3029.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036615Дата и время окончания срока приема заявок Термометры сопротивленияСалават
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 07:0030.12.2020 07:0030.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036615Дата и время вскрытия заявок Термометры сопротивленияСалават
Подведение итогов не позднее
17.02.2021 12:0017.02.2021 12:0017.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036615Подведение итогов не позднее Термометры сопротивленияСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Термометры сопротивления
Начальная цена
42 502,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
26.51.51.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Термометры манометрические
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 15:30 GMT +329.12.2020 15:3029.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036615Дата и время окончания срока приема заявок Термометры манометрическиеСалават
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 07:0030.12.2020 07:0030.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036615Дата и время вскрытия заявок Термометры манометрическиеСалават
Подведение итогов не позднее
17.02.2021 12:0017.02.2021 12:0017.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036615Подведение итогов не позднее Термометры манометрическиеСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Термометры манометрические
Начальная цена
72 954,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
26.51.51.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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