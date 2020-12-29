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    Главная / Торги / 436/15.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка гильз, термометров

    436/15.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка гильз, термометров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 15:3029.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036615Дата и время окончания срока приема заявок Термометры сопротивленияСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036615

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    436/15.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП

    Наименование закупки

    436/15.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка гильз, термометров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 06:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_952__от_08.02.2021.pdf

    продление.pdf

    Документация_о_закупке_МИ_СМСП__223_ФЗ_эл.ф.__НСТЭЦ.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-09

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    61ism@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибрагимова Светлана Марсовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Гильза защитная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 15:30 GMT +329.12.2020 15:3029.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036615Дата и время окончания срока приема заявок Гильза защитнаяСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 07:0030.12.2020 07:0030.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036615Дата и время вскрытия заявок Гильза защитнаяСалават

    Подведение итогов не позднее

    17.02.2021 12:0017.02.2021 12:0017.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036615Подведение итогов не позднее Гильза защитнаяСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.02.202117.02.2021 12:0017.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036615Подведение итогов не позднее Гильза защитнаяСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Гильза защитная

    Начальная цена

    31 732,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НСТЭЦ
    Все закупки и тендеры НСТЭЦ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -

    Классификатор ОКПД2

    26.51.51.110

    Термометры

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/845447/name/6022519313df23.17046797

    09.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гильза защитная"

    Кол-во:

    Лот 2

    Термометры сопротивления

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 15:30 GMT +329.12.2020 15:3029.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036615Дата и время окончания срока приема заявок Термометры сопротивленияСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 07:0030.12.2020 07:0030.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036615Дата и время вскрытия заявок Термометры сопротивленияСалават

    Подведение итогов не позднее

    17.02.2021 12:0017.02.2021 12:0017.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036615Подведение итогов не позднее Термометры сопротивленияСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.02.202117.02.2021 12:0017.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036615Подведение итогов не позднее Термометры сопротивленияСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Термометры сопротивления

    Начальная цена

    42 502,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НСТЭЦ
    Все закупки и тендеры НСТЭЦ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -

    Классификатор ОКПД2

    26.51.51.110

    Термометры

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термометр сопротивления"

    Кол-во:

    Лот 3

    Термометры манометрические

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 15:30 GMT +329.12.2020 15:3029.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036615Дата и время окончания срока приема заявок Термометры манометрическиеСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 07:0030.12.2020 07:0030.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036615Дата и время вскрытия заявок Термометры манометрическиеСалават

    Подведение итогов не позднее

    17.02.2021 12:0017.02.2021 12:0017.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036615Подведение итогов не позднее Термометры манометрическиеСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.02.202117.02.2021 12:0017.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036615Подведение итогов не позднее Термометры манометрическиеСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Термометры манометрические

    Начальная цена

    72 954,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НСТЭЦ
    Все закупки и тендеры НСТЭЦ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -

    Классификатор ОКПД2

    26.51.51.110

    Термометры

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термометр манометрический"

    Кол-во:

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