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    Главная / Торги / Закупка воды питьевой бутилированной негазированной для нужд ОП ПАО "ЮК ГРЭС" в г. Междуреченск

    Закупка воды питьевой бутилированной негазированной для нужд ОП ПАО "ЮК ГРЭС" в г. Междуреченск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 14:0024.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807377Дата и время окончания срока приема заявок Закупка воды питьевой бутилированной негазированнойКалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009807377

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/ОПЮКГРЭС/0141

    Наименование закупки

    Закупка воды питьевой бутилированной негазированной для нужд ОП ПАО "ЮК ГРЭС" в г. Междуреченск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    16.12.2020 09:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_20ОПЮКГРЭС0141.docx

    Приложение_2_к_договору_поставки_ТМЦ_20ОПЮКГРЭС0141.docx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_ТМЦ_20ОПЮКГРЭС0141.docx

    ЗД_ГПБ__ВОДА_ПИТЬЕВАЯ_БУТИЛИРОВАННАЯ_20ОПЮКГРЭС0140_ПЗ_622.docx

    Приложение__3_к_договору_поставки_ТМЦ__20ОПЮКГРЭС0141.docx

    32009807377_до_24.12.2020.docx

    Протокол__770_Поставка_воды.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38475 5-10-68

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    RaevichAI@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Раевич Алексей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка воды питьевой бутилированной негазированной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 14:00 GMT +324.12.2020 14:0024.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807377Дата и время окончания срока приема заявок Закупка воды питьевой бутилированной негазированнойКалтан

    Подведение итогов не позднее

    13.01.2021 14:0013.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807377Подведение итогов не позднее Закупка воды питьевой бутилированной негазированнойКалтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807377Подведение итогов не позднее Закупка воды питьевой бутилированной негазированнойКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка воды питьевой бутилированной негазированной

    Начальная цена

    390 777,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кемеровская обл., г. Междуреченск, г. МыскиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 60 календарных дней после поставки товара на склад покупателя
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    11.07.11.120

    Воды питьевые, в том числе газированные, расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ

    Классификатор ОКВЭД2

    11.07

    Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/820357/name/5fe9977b99a0c9.05092484

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка воды питьевой бутилированной негазированной"

    Кол-во: 2771

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    466 032
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
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