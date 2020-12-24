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Номер извещения
32009801312
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование МАОУ СШ № 6, МАОУ СШ № 4 г.Бор, МАОУ СШ № 8, МАОУ СШ №12, МАОУ СШ № 22, МАОУ ОШ №19, МАОУ ОШ № 5, МАОУ Большепикинская ОШ, МАОУ Затонская СШ, МАОУ Ямновская ОШ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.12.2020 23:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606448, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, микрорайон, 1
Почтовый адрес
606448, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, микрорайон, 1
Контактный телефон
+7 83159 9-71-67
Факс
Адрес электронной почты
school8-bor@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тиханова Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
606448, Нижегородская область, г. Бор, 2 микрорайон, д.1.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 10:00 GMT +324.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801312Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606448, Нижегородская область, г. Бор, 2 микрорайон, д.1.
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 10:0024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009801312Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606448, Нижегородская область, г. Бор, 2 микрорайон, д.1.
Подведение итогов не позднее
25.12.2020 23:0025.12.2020 23:0025.12.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801312Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606448, Нижегородская область, г. Бор, 2 микрорайон, д.1.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.12.202025.12.2020 23:0025.12.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801312Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606448, Нижегородская область, г. Бор, 2 микрорайон, д.1.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование
Начальная цена
20 669 220,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МАОУ ЯМНОВСКАЯ ОШ
Все закупки и тендеры МАОУ ЯМНОВСКАЯ ОШ
Адрес местонахождения
606487, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, СЕЛО ЯМНОВО, -, 18
Наименование заказчика
МАОУ СШ № 6
Все закупки и тендеры МАОУ СШ № 6
Адрес местонахождения
606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Профсоюзная, 8А
Наименование заказчика
МАОУ СШ № 4 г.Бор
Все закупки и тендеры МАОУ СШ № 4 г.Бор
Адрес местонахождения
606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, 8 Марта, дом 13
Наименование заказчика
МАОУ СШ № 22
Все закупки и тендеры МАОУ СШ № 22
Адрес местонахождения
606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, СУВОРОВА, 15
Наименование заказчика
МАОУ СШ № 12
Все закупки и тендеры МАОУ СШ № 12
Адрес местонахождения
606461, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Дружба, 1а
Наименование заказчика
МАОУ ОШ №19
Все закупки и тендеры МАОУ ОШ №19
Адрес местонахождения
606471, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Железнодорожный, Центральная, 2Б
Наименование заказчика
МАОУ ОШ № 5
Все закупки и тендеры МАОУ ОШ № 5
Адрес местонахождения
606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Фигнер, 1
Наименование заказчика
МАОУ ЗАТОНСКАЯ СШ
Все закупки и тендеры МАОУ ЗАТОНСКАЯ СШ
Адрес местонахождения
606488, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, ПОСЕЛОК ПАМЯТЬ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ, ШКОЛЬНАЯ, 11
Наименование заказчика
МАОУ БОЛЬШЕПИКИНКАЯ ОШ
Все закупки и тендеры МАОУ БОЛЬШЕПИКИНКАЯ ОШ
Адрес местонахождения
606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, п. Большое Пикино, Больничная, 26
Наименование заказчика
МАОУ СШ № 8
Все закупки и тендеры МАОУ СШ № 8
Адрес местонахождения
606448, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, микрорайон, 1
56.29
56.29
Документация лота
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