Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование МАОУ СШ № 6, МАОУ СШ № 4 г.Бор, МАОУ СШ № 8, МАОУ СШ №12, МАОУ СШ № 22, МАОУ ОШ №19, МАОУ ОШ № 5, МАОУ Большепикинская ОШ, МАОУ Затонская СШ, МАОУ Ямновская ОШ.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009801312 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование МАОУ СШ № 6, МАОУ СШ № 4 г.Бор, МАОУ СШ № 8, МАОУ СШ №12, МАОУ СШ № 22, МАОУ ОШ №19, МАОУ ОШ № 5, МАОУ Большепикинская ОШ, МАОУ Затонская СШ, МАОУ Ямновская ОШ. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8

Все закупки и тендеры МАОУ СШ № 8 Юридический адрес 606448, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, микрорайон, 1 Почтовый адрес 606448, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, микрорайон, 1 Контактный телефон +7 83159 9-71-67 Факс Адрес электронной почты school8-bor@yandex.ru Ф.И.О. контактного лица Тиханова Ольга Сергеевна Место рассмотрения предложений 606448, Нижегородская область, г. Бор, 2 микрорайон, д.1. Закупки и тендеры Нижегородская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru