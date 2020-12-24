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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование МАОУ СШ № 6, МАОУ СШ № 4 г.Бор, МАОУ СШ № 8, МАОУ СШ №12, МАОУ СШ № 22, МАОУ ОШ №19, МАОУ ОШ № 5, МАОУ Большепикинская ОШ, МАОУ Затонская СШ, МАОУ Ямновская ОШ.

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование МАОУ СШ № 6, МАОУ СШ № 4 г.Бор, МАОУ СШ № 8, МАОУ СШ №12, МАОУ СШ № 22, МАОУ ОШ №19, МАОУ ОШ № 5, МАОУ Большепикинская ОШ, МАОУ Затонская СШ, МАОУ Ямновская ОШ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801312Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606448, Нижегородская область, г. Бор, 2 микрорайон, д.1.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009801312

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование МАОУ СШ № 6, МАОУ СШ № 4 г.Бор, МАОУ СШ № 8, МАОУ СШ №12, МАОУ СШ № 22, МАОУ ОШ №19, МАОУ ОШ № 5, МАОУ Большепикинская ОШ, МАОУ Затонская СШ, МАОУ Ямновская ОШ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    14.12.2020 23:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Приложение__1___Проект_контракта.docx

    Лист_изменений1.docx

    Приложение__2___Техническое_задание.docx

    Протокол_подведения_итогов.docx

    протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8
    Все закупки и тендеры МАОУ СШ № 8

    Юридический адрес

    606448, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, микрорайон, 1

    Почтовый адрес

    606448, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, микрорайон, 1

    Контактный телефон

    +7 83159 9-71-67

    Факс

    Адрес электронной почты

    school8-bor@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тиханова Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    606448, Нижегородская область, г. Бор, 2 микрорайон, д.1.

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 10:00 GMT +324.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801312Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606448, Нижегородская область, г. Бор, 2 микрорайон, д.1.

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 10:0024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009801312Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606448, Нижегородская область, г. Бор, 2 микрорайон, д.1.

    Подведение итогов не позднее

    25.12.2020 23:0025.12.2020 23:0025.12.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801312Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606448, Нижегородская область, г. Бор, 2 микрорайон, д.1.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 23:0025.12.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801312Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606448, Нижегородская область, г. Бор, 2 микрорайон, д.1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование

    Начальная цена

    20 669 220,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МАОУ ЯМНОВСКАЯ ОШ
    Все закупки и тендеры МАОУ ЯМНОВСКАЯ ОШ

    Адрес местонахождения

    606487, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, СЕЛО ЯМНОВО, -, 18

    Наименование заказчика

    МАОУ СШ № 6
    Все закупки и тендеры МАОУ СШ № 6

    Адрес местонахождения

    606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Профсоюзная, 8А

    Наименование заказчика

    МАОУ СШ № 4 г.Бор
    Все закупки и тендеры МАОУ СШ № 4 г.Бор

    Адрес местонахождения

    606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, 8 Марта, дом 13

    Наименование заказчика

    МАОУ СШ № 22
    Все закупки и тендеры МАОУ СШ № 22

    Адрес местонахождения

    606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, СУВОРОВА, 15

    Наименование заказчика

    МАОУ СШ № 12
    Все закупки и тендеры МАОУ СШ № 12

    Адрес местонахождения

    606461, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Дружба, 1а

    Наименование заказчика

    МАОУ ОШ №19
    Все закупки и тендеры МАОУ ОШ №19

    Адрес местонахождения

    606471, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Железнодорожный, Центральная, 2Б

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    МАОУ БОЛЬШЕПИКИНКАЯ ОШ
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    Адрес местонахождения

    606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, п. Большое Пикино, Больничная, 26

    Наименование заказчика

    МАОУ СШ № 8
    Все закупки и тендеры МАОУ СШ № 8

    Адрес местонахождения

    606448, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, микрорайон, 1

    Классификатор ОКПД2

    56.29

    Услуги по обеспечению питанием прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    56.29

    Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/818654/name/5fe5b7045e2ca4.19275273

    25.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/818653/name/5fe5b6f507c147.46758915

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 4"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 5"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 6"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 7"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 8"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 9"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 10"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

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