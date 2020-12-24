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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование МАОУ ОШ№20 г.Бор, МАОУ ОШ № 25 г.Бор, МАОУ ОШ № 15, МАОУ Кантауровская СШ, МАОУ Каликинская СШ, МАОУ Линдовская СШ, МАОУ Совхозская ОШ г.Бор, МАОУ Чистопольская СШ.

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование МАОУ ОШ№20 г.Бор, МАОУ ОШ № 25 г.Бор, МАОУ ОШ № 15, МАОУ Кантауровская СШ, МАОУ Каликинская СШ, МАОУ Линдовская СШ, МАОУ Совхозская ОШ г.Бор, МАОУ Чистопольская СШ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801302Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606460, Россия, Нижегородская область, г. Бор, п.Неклюдово, ул. Новая, д. 6аПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009801302

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование МАОУ ОШ№20 г.Бор, МАОУ ОШ № 25 г.Бор, МАОУ ОШ № 15, МАОУ Кантауровская СШ, МАОУ Каликинская СШ, МАОУ Линдовская СШ, МАОУ Совхозская ОШ г.Бор, МАОУ Чистопольская СШ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    14.12.2020 23:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Приложение__2___Техническое_задание.docx

    Приложение__1___Проект_контракта.docx

    Лист_изменений1.docx

    стол.jpeg

    столовая.jpeg

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ШКОЛА № 20 Г.БОР
    Все закупки и тендеры МАОУ ОШ № 20 Г.БОР

    Юридический адрес

    606460, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Неклюдово, НОВАЯ, 6А

    Почтовый адрес

    606460, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Неклюдово, НОВАЯ, 6А

    Контактный телефон

    +7 83159 6-84-21

    Факс

    Адрес электронной почты

    nekl-sch20@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козырева Светлана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    606460, Россия, Нижегородская область, г. Бор, п.Неклюдово, ул. Новая, д. 6а

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 10:00 GMT +324.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801302Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606460, Россия, Нижегородская область, г. Бор, п.Неклюдово, ул. Новая, д. 6а

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 10:0024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009801302Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606460, Россия, Нижегородская область, г. Бор, п.Неклюдово, ул. Новая, д. 6а

    Подведение итогов не позднее

    25.12.2020 23:5925.12.2020 23:5925.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801302Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606460, Россия, Нижегородская область, г. Бор, п.Неклюдово, ул. Новая, д. 6а

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 23:5925.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801302Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606460, Россия, Нижегородская область, г. Бор, п.Неклюдово, ул. Новая, д. 6а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование

    Начальная цена

    9 797 697,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МАОУ ОШ № 20 Г.БОР
    Все закупки и тендеры МАОУ ОШ № 20 Г.БОР

    Адрес местонахождения

    606460, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Неклюдово, НОВАЯ, 6А

    Наименование заказчика

    МАОУ ЧИСТОПОЛЬСКАЯ СШ
    Все закупки и тендеры МАОУ ЧИСТОПОЛЬСКАЯ СШ

    Адрес местонахождения

    606465, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, СЕЛО ЧИСТОЕ ПОЛЕ, -, 5

    Наименование заказчика

    МАОУ СОВХОЗСКАЯ ОШ Г.БОР
    Все закупки и тендеры МАОУ СОВХОЗСКАЯ ОШ Г.БОР

    Адрес местонахождения

    606492, Российская Федерация, Нижегородская область, "п свх ""Сормовский Пролетарий""", -, 19

    Наименование заказчика

    МАОУ ОШ № 25 Г.БОР
    Все закупки и тендеры МАОУ ОШ № 25 Г.БОР

    Адрес местонахождения

    606473, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, п.Шпалозавода, Школьная, 1а

    Наименование заказчика

    МАОУ ОШ № 15
    Все закупки и тендеры МАОУ ОШ № 15

    Адрес местонахождения

    606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, п.Ситники, 31, Центральная

    Наименование заказчика

    МАОУ ЛИНДОВСКАЯ СШ
    Все закупки и тендеры МАОУ ЛИНДОВСКАЯ СШ

    Адрес местонахождения

    606495, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, с.Линда, Школьная, 7-а

    Наименование заказчика

    МАОУ КАНТАУРОВСКАЯ СШ
    Все закупки и тендеры МАОУ КАНТАУРОВСКАЯ СШ

    Адрес местонахождения

    606472, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, с.Кантаурово, СОВХОЗНАЯ, 15б

    Наименование заказчика

    МАОУ КАЛИКИНСКАЯ СШ
    Все закупки и тендеры МАОУ КАЛИКИНСКАЯ СШ

    Адрес местонахождения

    606473, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, д.Каликино, Октябрьская, 14-а

    Классификатор ОКПД2

    56.29

    Услуги по обеспечению питанием прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    56.29

    Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/818740/name/5fe5bebcaeaab5.36151313

    25.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/818741/name/5fe5bed74adb83.44583511

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 4"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 5"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 6"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 7"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 8"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

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