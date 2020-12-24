Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование МАОУ ОШ№20 г.Бор, МАОУ ОШ № 25 г.Бор, МАОУ ОШ № 15, МАОУ Кантауровская СШ, МАОУ Каликинская СШ, МАОУ Линдовская СШ, МАОУ Совхозская ОШ г.Бор, МАОУ Чистопольская СШ.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009801302 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование МАОУ ОШ№20 г.Бор, МАОУ ОШ № 25 г.Бор, МАОУ ОШ № 15, МАОУ Кантауровская СШ, МАОУ Каликинская СШ, МАОУ Линдовская СШ, МАОУ Совхозская ОШ г.Бор, МАОУ Чистопольская СШ. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ШКОЛА № 20 Г.БОР

Все закупки и тендеры МАОУ ОШ № 20 Г.БОР Юридический адрес 606460, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Неклюдово, НОВАЯ, 6А Почтовый адрес 606460, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Неклюдово, НОВАЯ, 6А Контактный телефон +7 83159 6-84-21 Факс Адрес электронной почты nekl-sch20@mail.ru Ф.И.О. контактного лица Козырева Светлана Викторовна Место рассмотрения предложений 606460, Россия, Нижегородская область, г. Бор, п.Неклюдово, ул. Новая, д. 6а Закупки и тендеры Нижегородская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru