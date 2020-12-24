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Номер извещения
32009801302
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование МАОУ ОШ№20 г.Бор, МАОУ ОШ № 25 г.Бор, МАОУ ОШ № 15, МАОУ Кантауровская СШ, МАОУ Каликинская СШ, МАОУ Линдовская СШ, МАОУ Совхозская ОШ г.Бор, МАОУ Чистопольская СШ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.12.2020 23:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606460, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Неклюдово, НОВАЯ, 6А
Почтовый адрес
606460, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Неклюдово, НОВАЯ, 6А
Контактный телефон
+7 83159 6-84-21
Факс
Адрес электронной почты
nekl-sch20@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козырева Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
606460, Россия, Нижегородская область, г. Бор, п.Неклюдово, ул. Новая, д. 6а
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 10:00 GMT +324.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801302Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606460, Россия, Нижегородская область, г. Бор, п.Неклюдово, ул. Новая, д. 6а
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 10:0024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009801302Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606460, Россия, Нижегородская область, г. Бор, п.Неклюдово, ул. Новая, д. 6а
Подведение итогов не позднее
25.12.2020 23:5925.12.2020 23:5925.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801302Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606460, Россия, Нижегородская область, г. Бор, п.Неклюдово, ул. Новая, д. 6а
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.12.202025.12.2020 23:5925.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801302Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606460, Россия, Нижегородская область, г. Бор, п.Неклюдово, ул. Новая, д. 6а
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование
Начальная цена
9 797 697,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МАОУ ОШ № 20 Г.БОР
Все закупки и тендеры МАОУ ОШ № 20 Г.БОР
Адрес местонахождения
606460, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Неклюдово, НОВАЯ, 6А
Наименование заказчика
МАОУ ЧИСТОПОЛЬСКАЯ СШ
Все закупки и тендеры МАОУ ЧИСТОПОЛЬСКАЯ СШ
Адрес местонахождения
606465, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, СЕЛО ЧИСТОЕ ПОЛЕ, -, 5
Наименование заказчика
МАОУ СОВХОЗСКАЯ ОШ Г.БОР
Все закупки и тендеры МАОУ СОВХОЗСКАЯ ОШ Г.БОР
Адрес местонахождения
606492, Российская Федерация, Нижегородская область, "п свх ""Сормовский Пролетарий""", -, 19
Наименование заказчика
МАОУ ОШ № 25 Г.БОР
Все закупки и тендеры МАОУ ОШ № 25 Г.БОР
Адрес местонахождения
606473, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, п.Шпалозавода, Школьная, 1а
Наименование заказчика
МАОУ ОШ № 15
Все закупки и тендеры МАОУ ОШ № 15
Адрес местонахождения
606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, п.Ситники, 31, Центральная
Наименование заказчика
МАОУ ЛИНДОВСКАЯ СШ
Все закупки и тендеры МАОУ ЛИНДОВСКАЯ СШ
Адрес местонахождения
606495, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, с.Линда, Школьная, 7-а
Наименование заказчика
МАОУ КАНТАУРОВСКАЯ СШ
Все закупки и тендеры МАОУ КАНТАУРОВСКАЯ СШ
Адрес местонахождения
606472, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, с.Кантаурово, СОВХОЗНАЯ, 15б
Наименование заказчика
МАОУ КАЛИКИНСКАЯ СШ
Все закупки и тендеры МАОУ КАЛИКИНСКАЯ СШ
Адрес местонахождения
606473, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, д.Каликино, Октябрьская, 14-а
56.29
56.29
Документация лота
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