Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоро-вья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обуча-ющихся, получающих начальное общее образование МАОУ лицей, МАОУ СШ №1, МАОУ СШ №2, МАОУ СШ №3, МАОУ СШ №10 г. Бор, МАОУ СШ №11 г.Бор, МАОУ НШ №17, МАОУ Редькинская ОШ, МАОУ Краснослободская ОШ, МАОУ "Октябрьская СШ", МАОУ Останкинская СШ

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009801296 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоро-вья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обуча-ющихся, получающих начальное общее образование МАОУ лицей, МАОУ СШ №1, МАОУ СШ №2, МАОУ СШ №3, МАОУ СШ №10 г. Бор, МАОУ СШ №11 г.Бор, МАОУ НШ №17, МАОУ Редькинская ОШ, МАОУ Краснослободская ОШ, МАОУ "Октябрьская СШ", МАОУ Останкинская СШ Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2

Все закупки и тендеры МАОУ СШ № 2 Юридический адрес 606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Октябрьская, 82 Почтовый адрес 606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Октябрьская, 82 Контактный телефон +7 83159 9-22-40 Факс Адрес электронной почты sc2bor@yandex.ru Ф.И.О. контактного лица Царева Нина Александровна Место рассмотрения предложений 606440, Нижегородская область, город Бор, ул. Октябрьская, 82 Закупки и тендеры Нижегородская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru