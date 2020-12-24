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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоро-вья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обуча-ющихся, получающих начальное общее образование МАОУ лицей, МАОУ СШ №1, МАОУ СШ №2, МАОУ СШ №3, МАОУ СШ №10 г. Бор, МАОУ СШ №11 г.Бор, МАОУ НШ №17, МАОУ Редькинская ОШ, МАОУ Краснослободская ОШ, МАОУ "Октябрьская СШ", МАОУ Останкинская СШ

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоро-вья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обуча-ющихся, получающих начальное общее образование МАОУ лицей, МАОУ СШ №1, МАОУ СШ №2, МАОУ СШ №3, МАОУ СШ №10 г. Бор, МАОУ СШ №11 г.Бор, МАОУ НШ №17, МАОУ Редькинская ОШ, МАОУ Краснослободская ОШ, МАОУ "Октябрьская СШ", МАОУ Останкинская СШ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801296Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606440, Нижегородская область, город Бор, ул. Октябрьская, 82Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009801296

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоро-вья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обуча-ющихся, получающих начальное общее образование МАОУ лицей, МАОУ СШ №1, МАОУ СШ №2, МАОУ СШ №3, МАОУ СШ №10 г. Бор, МАОУ СШ №11 г.Бор, МАОУ НШ №17, МАОУ Редькинская ОШ, МАОУ Краснослободская ОШ, МАОУ "Октябрьская СШ", МАОУ Останкинская СШ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    14.12.2020 23:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Приложение__2___Техническое_задание.docx

    Приложение__1___Проект_контракта.docx

    Лист_изменений1.docx

    протокол_питание.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2
    Все закупки и тендеры МАОУ СШ № 2

    Юридический адрес

    606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Октябрьская, 82

    Почтовый адрес

    606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Октябрьская, 82

    Контактный телефон

    +7 83159 9-22-40

    Факс

    Адрес электронной почты

    sc2bor@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Царева Нина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    606440, Нижегородская область, город Бор, ул. Октябрьская, 82

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 10:00 GMT +324.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801296Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606440, Нижегородская область, город Бор, ул. Октябрьская, 82

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 10:0024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009801296Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606440, Нижегородская область, город Бор, ул. Октябрьская, 82

    Подведение итогов не позднее

    25.12.2020 23:5925.12.2020 23:5925.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801296Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606440, Нижегородская область, город Бор, ул. Октябрьская, 82

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 23:5925.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801296Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606440, Нижегородская область, город Бор, ул. Октябрьская, 82

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование

    Начальная цена

    27 951 150,17

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МАОУ СШ №11
    Все закупки и тендеры МАОУ СШ №11

    Адрес местонахождения

    606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Лермонтова, 2

    Наименование заказчика

    МАОУ СШ № 3
    Все закупки и тендеры МАОУ СШ № 3

    Адрес местонахождения

    606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Ванеева, 43а

    Наименование заказчика

    МАОУ СШ № 10 Г. БОР
    Все закупки и тендеры МАОУ СШ № 10 Г. БОР

    Адрес местонахождения

    606443, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Коммунистическая, 12

    Наименование заказчика

    МАОУ СШ № 1
    Все закупки и тендеры МАОУ СШ № 1

    Адрес местонахождения

    606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, мкр. Красногорка, 20

    Наименование заказчика

    МАОУ Редькинская ОШ
    Все закупки и тендеры МАОУ Редькинская ОШ

    Адрес местонахождения

    606481, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, село Редькино, -, 29

    Наименование заказчика

    МАОУ ОСТАНКИНСКАЯ СШ
    Все закупки и тендеры МАОУ ОСТАНКИНСКАЯ СШ

    Адрес местонахождения

    606484, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, с. Останкино, Школьная, 13

    Наименование заказчика

    МАОУ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА №17
    Все закупки и тендеры МАОУ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА №17

    Адрес местонахождения

    606443, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Баринова, 6

    Наименование заказчика

    МАОУ ЛИЦЕЙ Г. БОР
    Все закупки и тендеры МАОУ ЛИЦЕЙ Г. БОР

    Адрес местонахождения

    606443, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Коммунистическая, 11

    Наименование заказчика

    МАОУ КРАСНОСЛОБОДСКАЯ ОШ
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    606458, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, д. Красная Слобода, Центральная, 23

    Наименование заказчика

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    Адрес местонахождения

    606480, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, п.Октябрьский, Победы, 15

    Наименование заказчика

    МАОУ СШ № 2
    Все закупки и тендеры МАОУ СШ № 2

    Адрес местонахождения

    606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Октябрьская, 82

    Классификатор ОКПД2

    56.29

    Услуги по обеспечению питанием прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    56.29

    Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/818558/name/5fe5ad1a60f536.64765374

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 4"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 5"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 6"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 7"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 8"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 9"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 10"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 11"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

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