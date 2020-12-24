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Номер извещения
32009801296
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоро-вья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обуча-ющихся, получающих начальное общее образование МАОУ лицей, МАОУ СШ №1, МАОУ СШ №2, МАОУ СШ №3, МАОУ СШ №10 г. Бор, МАОУ СШ №11 г.Бор, МАОУ НШ №17, МАОУ Редькинская ОШ, МАОУ Краснослободская ОШ, МАОУ "Октябрьская СШ", МАОУ Останкинская СШ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.12.2020 23:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Октябрьская, 82
Почтовый адрес
606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Октябрьская, 82
Контактный телефон
+7 83159 9-22-40
Факс
Адрес электронной почты
sc2bor@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Царева Нина Александровна
Место рассмотрения предложений
606440, Нижегородская область, город Бор, ул. Октябрьская, 82
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 10:00 GMT +324.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801296Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606440, Нижегородская область, город Бор, ул. Октябрьская, 82
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 10:0024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009801296Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606440, Нижегородская область, город Бор, ул. Октябрьская, 82
Подведение итогов не позднее
25.12.2020 23:5925.12.2020 23:5925.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801296Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606440, Нижегородская область, город Бор, ул. Октябрьская, 82
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.12.202025.12.2020 23:5925.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801296Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606440, Нижегородская область, город Бор, ул. Октябрьская, 82
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование
Начальная цена
27 951 150,17
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МАОУ СШ №11
Все закупки и тендеры МАОУ СШ №11
Адрес местонахождения
606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Лермонтова, 2
Наименование заказчика
МАОУ СШ № 3
Все закупки и тендеры МАОУ СШ № 3
Адрес местонахождения
606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Ванеева, 43а
Наименование заказчика
МАОУ СШ № 10 Г. БОР
Все закупки и тендеры МАОУ СШ № 10 Г. БОР
Адрес местонахождения
606443, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Коммунистическая, 12
Наименование заказчика
МАОУ СШ № 1
Все закупки и тендеры МАОУ СШ № 1
Адрес местонахождения
606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, мкр. Красногорка, 20
Наименование заказчика
МАОУ Редькинская ОШ
Все закупки и тендеры МАОУ Редькинская ОШ
Адрес местонахождения
606481, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, село Редькино, -, 29
Наименование заказчика
МАОУ ОСТАНКИНСКАЯ СШ
Все закупки и тендеры МАОУ ОСТАНКИНСКАЯ СШ
Адрес местонахождения
606484, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, с. Останкино, Школьная, 13
Наименование заказчика
МАОУ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА №17
Все закупки и тендеры МАОУ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА №17
Адрес местонахождения
606443, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Баринова, 6
Наименование заказчика
МАОУ ЛИЦЕЙ Г. БОР
Все закупки и тендеры МАОУ ЛИЦЕЙ Г. БОР
Адрес местонахождения
606443, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Коммунистическая, 11
Наименование заказчика
МАОУ КРАСНОСЛОБОДСКАЯ ОШ
Все закупки и тендеры МАОУ КРАСНОСЛОБОДСКАЯ ОШ
Адрес местонахождения
606458, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, д. Красная Слобода, Центральная, 23
Наименование заказчика
МАОУ ОКТЯБРЬСКАЯ СШ
Все закупки и тендеры МАОУ ОКТЯБРЬСКАЯ СШ
Адрес местонахождения
606480, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, п.Октябрьский, Победы, 15
Наименование заказчика
МАОУ СШ № 2
Все закупки и тендеры МАОУ СШ № 2
Адрес местонахождения
606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Октябрьская, 82
56.29
56.29
Документация лота
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