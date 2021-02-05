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Номер извещения
ГП036607
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ НУЖД ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР» В 2021 ГОДУ (лот 15) (ППЗ 1000774963_15)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.12.2020 22:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Контактный телефон
+7 812 665-06-05 доб. 7911
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@GSPROM.RU
Ф.И.О. контактного лица
Ваулина Елена Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ НУЖД ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР» В 2021 ГОДУ (лот 15) (ППЗ 1000774963_15)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.02.2021 17:00 GMT +305.02.2021 17:0005.02.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036607Дата и время окончания срока приема заявок ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ НУЖД ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР» В 2021 ГОДУ (лот 15) (ППЗ 1000774963_15)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
05.02.2021 17:0005.02.2021 17:0005.02.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036607Дата и время вскрытия заявок ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ НУЖД ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР» В 2021 ГОДУ (лот 15) (ППЗ 1000774963_15)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
17.02.2021 15:0017.02.2021 15:0017.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036607Подведение итогов не позднее ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ НУЖД ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР» В 2021 ГОДУ (лот 15) (ППЗ 1000774963_15)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.02.202117.02.2021 15:0017.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036607Подведение итогов не позднее ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ НУЖД ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР» В 2021 ГОДУ (лот 15) (ППЗ 1000774963_15)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ НУЖД ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР» В 2021 ГОДУ (лот 15) (ППЗ 1000774963_15)
Начальная цена
6 460 945,91
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
F
Документация лота
Кол-во:
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