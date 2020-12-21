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    Главная / Торги / 173/14.12.20/АС/КО/Э Оказание услуг по комплексной уборке помещений ООО «Акрил Салават»

    173/14.12.20/АС/КО/Э Оказание услуг по комплексной уборке помещений ООО «Акрил Салават»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 15:3021.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036597Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по комплексной уборке помещений ООО «Акрил Салават»СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036597

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    173/14.12.20/АС/КО/Э

    Наименование закупки

    173/14.12.20/АС/КО/Э Оказание услуг по комплексной уборке помещений ООО «Акрил Салават»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    14.12.2020 21:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗО_Документация_о_закупке_КО__РиУ_эл._ф_.rar

    Изменение_1.pdf

    Протокол____Вн_074_01_8967__от_29.12.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-77

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    01pai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Продан Артём Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по комплексной уборке помещений ООО «Акрил Салават»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 15:30 GMT +321.12.2020 15:3021.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036597Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по комплексной уборке помещений ООО «Акрил Салават»Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2020 15:3021.12.2020 15:3021.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036597Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по комплексной уборке помещений ООО «Акрил Салават»Салават

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 15:3031.12.2020 15:3031.12.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036597Подведение итогов не позднее Оказание услуг по комплексной уборке помещений ООО «Акрил Салават»Салават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 15:3031.12.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036597Подведение итогов не позднее Оказание услуг по комплексной уборке помещений ООО «Акрил Салават»Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по комплексной уборке помещений ООО «Акрил Салават»

    Начальная цена

    11 852 628,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    81.10.10

    Услуги по комплексному обслуживанию помещений

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824175/name/5fed725c7e4b60.37324582

    31.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по комплексной уборке помещений ООО «Акрил Салават»"

    Кол-во: 1

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