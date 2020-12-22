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    Главная / Торги / 250/10.12.20/ППЖТ/КО/Э Выполнение работ по очистке от поросли, вырубке кустарников, мелколесья и деревьев в границах полосы отвода железнодорожных путей необщего пользования в целях обеспечения безопасности движения и пожарной безопасности

    250/10.12.20/ППЖТ/КО/Э Выполнение работ по очистке от поросли, вырубке кустарников, мелколесья и деревьев в границах полосы отвода железнодорожных путей необщего пользования в целях обеспечения безопасности движения и пожарной безопасности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 15:3022.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036595Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по очистке от поросли, вырубке кустарников, мелколесья и деревьев в границах полосы отвода железнодорожных путей необщего пользования в целях обеспечения безопасности движения и пожарной безопасностиСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036595

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    250/10.12.20/ППЖТ/КО/Э

    Наименование закупки

    250/10.12.20/ППЖТ/КО/Э Выполнение работ по очистке от поросли, вырубке кустарников, мелколесья и деревьев в границах полосы отвода железнодорожных путей необщего пользования в целях обеспечения безопасности движения и пожарной безопасности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    14.12.2020 20:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление_о_продлении_итогов.docx

    250_Документация_о_закупке_КО__РиУ_эл._ф_.rar

    Протокол____Вн_074_01_210__от_19.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-77

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    01pai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Продан Артём Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по очистке от поросли, вырубке кустарников, мелколесья и деревьев в границах полосы отвода железнодорожных путей необщего пользования в целях обеспечения безопасности движения и пожарной безопасности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 15:30 GMT +322.12.2020 15:3022.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036595Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по очистке от поросли, вырубке кустарников, мелколесья и деревьев в границах полосы отвода железнодорожных путей необщего пользования в целях обеспечения безопасности движения и пожарной безопасностиСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2020 15:3022.12.2020 15:3022.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036595Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по очистке от поросли, вырубке кустарников, мелколесья и деревьев в границах полосы отвода железнодорожных путей необщего пользования в целях обеспечения безопасности движения и пожарной безопасностиСалават

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2021 15:3031.01.2021 15:3031.01.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036595Подведение итогов не позднее Выполнение работ по очистке от поросли, вырубке кустарников, мелколесья и деревьев в границах полосы отвода железнодорожных путей необщего пользования в целях обеспечения безопасности движения и пожарной безопасностиСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.01.202131.01.2021 15:3031.01.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036595Подведение итогов не позднее Выполнение работ по очистке от поросли, вырубке кустарников, мелколесья и деревьев в границах полосы отвода железнодорожных путей необщего пользования в целях обеспечения безопасности движения и пожарной безопасностиСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по очистке от поросли, вырубке кустарников, мелколесья и деревьев в границах полосы отвода железнодорожных путей необщего пользования в целях обеспечения безопасности движения и пожарной безопасности

    Начальная цена

    1 164 783,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    43.12.11.140

    Работы по расчистке территории, удалению растительности

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833351/name/600aa1bcdfa5e1.73232051

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по очистке от поросли, вырубке кустарников, мелколесья и деревьев в границах полосы отвода железнодорожных путей необщего пользования в целях обеспечения безопасности движения и пожарной безопасности"

    Кол-во: 1

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