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Номер извещения
ГП036595
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
250/10.12.20/ППЖТ/КО/Э Выполнение работ по очистке от поросли, вырубке кустарников, мелколесья и деревьев в границах полосы отвода железнодорожных путей необщего пользования в целях обеспечения безопасности движения и пожарной безопасности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
14.12.2020 20:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-77
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
01pai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Продан Артём Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
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Выполнение работ по очистке от поросли, вырубке кустарников, мелколесья и деревьев в границах полосы отвода железнодорожных путей необщего пользования в целях обеспечения безопасности движения и пожарной безопасности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2020 15:30 GMT +322.12.2020 15:3022.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036595Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по очистке от поросли, вырубке кустарников, мелколесья и деревьев в границах полосы отвода железнодорожных путей необщего пользования в целях обеспечения безопасности движения и пожарной безопасностиСалават
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2020 15:3022.12.2020 15:3022.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036595Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по очистке от поросли, вырубке кустарников, мелколесья и деревьев в границах полосы отвода железнодорожных путей необщего пользования в целях обеспечения безопасности движения и пожарной безопасностиСалават
Подведение итогов не позднее
31.01.2021 15:3031.01.2021 15:3031.01.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036595Подведение итогов не позднее Выполнение работ по очистке от поросли, вырубке кустарников, мелколесья и деревьев в границах полосы отвода железнодорожных путей необщего пользования в целях обеспечения безопасности движения и пожарной безопасностиСалават
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
31.01.202131.01.2021 15:3031.01.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036595Подведение итогов не позднее Выполнение работ по очистке от поросли, вырубке кустарников, мелколесья и деревьев в границах полосы отвода железнодорожных путей необщего пользования в целях обеспечения безопасности движения и пожарной безопасностиСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по очистке от поросли, вырубке кустарников, мелколесья и деревьев в границах полосы отвода железнодорожных путей необщего пользования в целях обеспечения безопасности движения и пожарной безопасности
Начальная цена
1 164 783,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
43.12.11.140
Документация лота
Кол-во: 1
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