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Наименование процедуры
Продажа невостребованных МТР - краны АШС.Ф-100/160-00 ОЛ 25-09/40 - 71 кмп. Место нахождения Товара: РБ, Кармаскалинский р-н, д. Улукулево, ул. Крупская 2/1.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Республика Башкортостан, Кармаскалинский р-н, д. Улукулево, ул. Крупская 2/1
Номер извещения
ГП036751
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
Предмет договора
Продажа невостребованных МТР: - краны АШС.Ф-100/160-00 ОЛ 25-09/40 - 71 кмп 2011 года выпуска. Место нахождения Товара: РБ, Кармаскалинский р-н, д. Улукулево, ул. Крупская 2/1. Условия хранения - теплый склад.
Начальная цена
929000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
92900.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
15-12-2020 15:43 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.01.2021 18:00
Дата и время проведения
15.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Продажа невостребованных МТР (описание в информационном сообщении)
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
100800.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
Юридический адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Контактный телефон
+7 347 292-66-90 доб. 62664
Адрес электронной почты
rpetunin@ufa-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петунин Руслан Владимирович
Место рассмотрения предложений
Уфа
Контактное лицо продавца/инициатора
Романенко Сергей Борисович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 347 237-28-16
Адрес местонахождения продавца/инициатора
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации о процедуре, признается победителем.
Требования, предъявляемые к Участнику
согласно Информационному сообщению
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
отсутствуют
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
//www.ufa-tr.gazprom.ru
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