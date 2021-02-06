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    Главная / Торги / Право заключения договора на поставку медицинских масок для Центрального региона

    Право заключения договора на поставку медицинских масок для Центрального региона

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.02.2021 09:0006.02.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036587Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку медицинских масок для Центрального регионаНовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036587

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    100000392508

    Наименование закупки

    Право заключения договора на поставку медицинских масок для Центрального региона

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    15.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ

    Юридический адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 3, корп. 1, офис 34

    Контактный телефон

    +7 812 679-56-00

    Адрес электронной почты

    Yurkina.zv@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юркина Зоя Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора на поставку медицинских масок для Центрального региона

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.02.202106.02.2021 09:0006.02.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036587Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку медицинских масок для Центрального регионаНовосибирск

    Предмет договора

    Право заключения договора на поставку медицинских масок для Центрального региона

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ

    Адрес местонахождения

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 3, корп. 1, офис 34

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