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Номер извещения
ГП036584
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку рециркуляторов бактерицидных для обеззараживания воздуха для ООО «Газпромнефть-Терминал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
15.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13
Почтовый адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 3, корп. 1, офис 34
Контактный телефон
+7 812 679-56-00
Адрес электронной почты
Yurkina.zv@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юркина Зоя Владимировна
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на поставку рециркуляторов бактерицидных для обеззараживания воздуха для ООО «Газпромнефть-Терминал»
Предмет договора
Право заключения договора на поставку рециркуляторов бактерицидных для обеззараживания воздуха для ООО «Газпромнефть-Терминал»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
Адрес местонахождения
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 3, корп. 1, офис 34
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