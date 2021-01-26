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    Главная / Торги / Право заключения договора на поставку рециркуляторов бактерицидных для обеззараживания воздуха для ООО «Газпромнефть-Терминал»

    Право заключения договора на поставку рециркуляторов бактерицидных для обеззараживания воздуха для ООО «Газпромнефть-Терминал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.01.2021 16:0026.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036584Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку рециркуляторов бактерицидных для обеззараживания воздуха для ООО «Газпромнефть-Терминал»НовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036584

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    100000393761

    Наименование закупки

    Право заключения договора на поставку рециркуляторов бактерицидных для обеззараживания воздуха для ООО «Газпромнефть-Терминал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    15.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ

    Юридический адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 3, корп. 1, офис 34

    Контактный телефон

    +7 812 679-56-00

    Адрес электронной почты

    Yurkina.zv@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юркина Зоя Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора на поставку рециркуляторов бактерицидных для обеззараживания воздуха для ООО «Газпромнефть-Терминал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.202126.01.2021 16:0026.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036584Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку рециркуляторов бактерицидных для обеззараживания воздуха для ООО «Газпромнефть-Терминал»Новосибирск

    Предмет договора

    Право заключения договора на поставку рециркуляторов бактерицидных для обеззараживания воздуха для ООО «Газпромнефть-Терминал»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ

    Адрес местонахождения

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 3, корп. 1, офис 34

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