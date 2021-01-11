Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 1731/22.11.20/КО/Э Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ)

    1731/22.11.20/КО/Э Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 15:3011.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036589Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ)СалаватПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036589

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1731/22.11.20/КО/Э

    Наименование закупки

    1731/22.11.20/КО/Э Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    14.12.2020 19:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление_о_продлении_итогов.pdf

    Документация_о_закупке_КО__эл.ф_.rar

    Протокол____Вн_074_01_1338__от_17.02.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-37-89

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    02mai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Антон Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 15:30 GMT +311.01.2021 15:3011.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036589Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ)Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 15:3011.01.2021 15:3011.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036589Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ)Салават

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2021 13:3001.03.2021 13:3001.03.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036589Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ)Салават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 13:3001.03.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036589Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ)Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ)

    Начальная цена

    21 131 966,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.130

    Услуги по оценке условий труда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/853694/name/602f9388050732.18102130

    19.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ)"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Запрос предложений № 32110280160
    Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда для филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Бежецке
    Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда для филиала АО «Газпром...
    484605
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.05.2021 09:59(GMT+03:00)
    56 160
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Запрос предложений № 32110245397
    Оказание услуг по проведению производственного контроля для филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Конаково
    Оказание услуг по проведению производственного контроля для филиала АО «Газпром...
    480097
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.05.2021 09:59(GMT+03:00)
    117 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить