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    Главная / Торги / Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной предоставить неисключительное право (простую(неисключительную) лицензию)на использование программы для ЭВМ IPS правообладателя компании ОДО «Интермех»

    Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной предоставить неисключительное право (простую(неисключительную) лицензию)на использование программы для ЭВМ IPS правообладателя компании ОДО «Интермех»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 09:3023.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036583Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление неисключительного права (простой (неисключительной) лицензии) на использование программы для ЭВМ IPS правообладателяг. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП036583

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0053653-100-2020

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной предоставить неисключительное право (простую(неисключительную) лицензию)на использование программы для ЭВМ IPS правообладателя компании ОДО «Интермех»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    14.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Газпром нефть
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром нефть

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5

    Контактный телефон

    +7 812 363-31-52 доб. 2960

    Адрес электронной почты

    tender@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герасимов Александр Вячеславович

    Место рассмотрения заявок

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление неисключительного права (простой (неисключительной) лицензии) на использование программы для ЭВМ IPS правообладателя

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 09:30 GMT +323.12.2020 09:3023.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036583Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление неисключительного права (простой (неисключительной) лицензии) на использование программы для ЭВМ IPS правообладателяг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Предоставление неисключительного права (простой (неисключительной) лицензии) на использование программы для ЭВМ IPS правообладателя

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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