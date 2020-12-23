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Номер извещения
ГП036583
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной предоставить неисключительное право (простую(неисключительную) лицензию)на использование программы для ЭВМ IPS правообладателя компании ОДО «Интермех»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
14.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 363-31-52 доб. 2960
Адрес электронной почты
tender@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герасимов Александр Вячеславович
Место рассмотрения заявок
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление неисключительного права (простой (неисключительной) лицензии) на использование программы для ЭВМ IPS правообладателя
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 09:30 GMT +323.12.2020 09:3023.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036583Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление неисключительного права (простой (неисключительной) лицензии) на использование программы для ЭВМ IPS правообладателяг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Предоставление неисключительного права (простой (неисключительной) лицензии) на использование программы для ЭВМ IPS правообладателя
Официальный сайт, на котором размещена документация
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