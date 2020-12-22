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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники (с заменой фискального накопителя, постановкой фискального накопителя в ИФНС, услуги ОФД)

    Оказание услуг по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники (с заменой фискального накопителя, постановкой фискального накопителя в ИФНС, услуги ОФД)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 11:5922.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801127Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по техническому обслуживанию и настройке контрольно-кассовой машиныгород МахачкалаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009801127

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники (с заменой фискального накопителя, постановкой фискального накопителя в ИФНС, услуги ОФД)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    14.12.2020 19:25

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_о_запросе_предложений_в_электронной_форме.doc

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме.docx

    Договор_проект.docx

    ТЗ_Обслуживание_ОФД_ККТ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газораспределение Дагестан
    Все закупки и тендеры Газпром газораспределение Дагестан

    Юридический адрес

    367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Абубакарова, 13

    Почтовый адрес

    367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Абубакарова, 13

    Контактный телефон

    +7 722 68-20191 доб. 10

    Факс

    +7 8722 68-20-19 доб. 110

    Адрес электронной почты

    dgs_zakupki@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Газимагомедов Ризван Казимович

    Место рассмотрения предложений

    город Махачкала

    Закупки и тендеры Республика Дагестан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуга по техническому обслуживанию и настройке контрольно-кассовой машины

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 17:0024.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801127Подведение итогов не позднее Услуга по техническому обслуживанию и настройке контрольно-кассовой машиныгород Махачкала

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по техническому обслуживанию и настройке контрольно-кассовой машины

    Начальная цена

    270 960,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условие оплаты является критерием оценки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром газораспределение Дагестан
    Все закупки и тендеры Газпром газораспределение Дагестан

    Адрес местонахождения

    367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Абубакарова, 13

    Классификатор ОКПД2

    33.13.19.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электронного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 20.00000

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