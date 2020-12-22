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Номер извещения
32009801127
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники (с заменой фискального накопителя, постановкой фискального накопителя в ИФНС, услуги ОФД)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
14.12.2020 19:25
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Абубакарова, 13
Почтовый адрес
367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Абубакарова, 13
Контактный телефон
+7 722 68-20191 доб. 10
Факс
+7 8722 68-20-19 доб. 110
Адрес электронной почты
dgs_zakupki@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Газимагомедов Ризван Казимович
Место рассмотрения предложений
город Махачкала
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуга по техническому обслуживанию и настройке контрольно-кассовой машины
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по техническому обслуживанию и настройке контрольно-кассовой машины
Начальная цена
270 960,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром газораспределение Дагестан
Все закупки и тендеры Газпром газораспределение Дагестан
Адрес местонахождения
367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Абубакарова, 13
33.13.19.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20.00000
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