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    Главная / Торги / Поставка токарно-карусельного станка с ЧПУ

    Поставка токарно-карусельного станка с ЧПУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 11:0024.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801090Дата и время окончания срока приема заявок Поставка токарно-карусельного станка с ЧПУ г. Москва, ул. Киевская д.19Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009801090

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка токарно-карусельного станка с ЧПУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    14.12.2020 19:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____32009801090.docx

    Протокол____32009801090.1.docx

    Приложение__1_Проект_договора.doc

    Извещение_об_изменении__1.docx

    Извещение__Документация.docx

    Приложение__2_Техническое_задание.docx

    Протокол____32009801090.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Юридический адрес

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Почтовый адрес

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Контактный телефон

    +7 495 660-14-40

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    yurin.vv@rosorkk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юрин Виталий Вадимович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Киевская д.19

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка токарно-карусельного станка с ЧПУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 11:00 GMT +324.12.2020 11:0024.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801090Дата и время окончания срока приема заявок Поставка токарно-карусельного станка с ЧПУ г. Москва, ул. Киевская д.19

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 11:0024.12.2020 11:0024.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009801090Дата и время вскрытия заявок Поставка токарно-карусельного станка с ЧПУ г. Москва, ул. Киевская д.19

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 15:0024.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801090Подведение итогов не позднее Поставка токарно-карусельного станка с ЧПУ г. Москва, ул. Киевская д.19

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка токарно-карусельного станка с ЧПУ

    Начальная цена

    53 383 890,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 669 194,50 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    2 669 194,50

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УКВЗ
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Адрес местонахождения

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Классификатор ОКПД2

    28.41.21.120

    Станки токарные металлорежущие с числовым программным управлением

    Классификатор ОКВЭД2

    28.41

    Производство металлообрабатывающего оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/842561/name/601bb75e509229.04385554

    04.02.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/842562/name/601bb763449461.43766721

    04.02.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821403/name/5fea14e5b52fc8.36366196

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство металлообрабатывающего оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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