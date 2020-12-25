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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на поставку кузнечных слитков из марки стали 20ЮЧ для нужд ООО "УМЗ"

    Запрос ценовых котировок на поставку кузнечных слитков из марки стали 20ЮЧ для нужд ООО "УМЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 09:0025.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036576Дата и время окончания срока приема заявок Слитки кузнечные массой 9,0 т - 10,0 т Марка стали 20ЮЧ химический состав по ТУ 26-0303-1532, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате. - 20 тонн ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036576

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на поставку кузнечных слитков из марки стали 20ЮЧ для нужд ООО "УМЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    14.12.2020 18:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП036576_second_parts_protocol.rtf

    000письмо_по_запросу_документов.pdf

    113_техническое_задание_слитки_кузнечные_20ЮЧ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    343221-72-23

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    a.v.fominyh@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фоминых Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Слитки кузнечные массой 9,0 т - 10,0 т Марка стали 20ЮЧ химический состав по ТУ 26-0303-1532, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате. - 20 тонн

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 09:00 GMT +325.12.2020 09:0025.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036576Дата и время окончания срока приема заявок Слитки кузнечные массой 9,0 т - 10,0 т Марка стали 20ЮЧ химический состав по ТУ 26-0303-1532, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате. - 20 тонн Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 09:0025.12.2020 09:0025.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036576Дата и время вскрытия заявок Слитки кузнечные массой 9,0 т - 10,0 т Марка стали 20ЮЧ химический состав по ТУ 26-0303-1532, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате. - 20 тонн Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 15:0030.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036576Подведение итогов не позднее Слитки кузнечные массой 9,0 т - 10,0 т Марка стали 20ЮЧ химический состав по ТУ 26-0303-1532, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате. - 20 тонн Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Слитки кузнечные массой 9,0 т - 10,0 т Марка стали 20ЮЧ химический состав по ТУ 26-0303-1532, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате. - 20 тонн

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/835957/name/6011079586a5e3.04597049

    27.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Слитки кузнечные массой 9,0 т - 10,0 т Марка стали 20ЮЧ химический состав по ТУ 26-0303-1532, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате. "

    Кол-во: 20

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