Запрос ценовых котировок на поставку кузнечных слитков из марки стали 20ЮЧ для нужд ООО "УМЗ"

Лот 1

Слитки кузнечные массой 9,0 т - 10,0 т Марка стали 20ЮЧ химический состав по ТУ 26-0303-1532, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате. - 20 тонн