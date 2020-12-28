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    Главная / Торги / Т000813_Пользовательское программное обеспечение

    Т000813_Пользовательское программное обеспечение

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 17:0028.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036574Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение программного обеспеченияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036574

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Т000813_Пользовательское программное обеспечение

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    14.12.2020 18:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_Т000813__1_.docx

    ТЗ_000813.docx

    Форма_коммерческого_предложения__приложение__2_к_извещению.docx

    Приложение__3__список_документов.docx

    Т000813_ГП036574_протокол_подведения_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    Почтовый адрес

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Контактный телефон

    +7 495 783-30-00 доб. 6557

    Факс

    +7 495 783-30-01

    Адрес электронной почты

    dshtukin@gpm-rtv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Штукин Денис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение программного обеспечения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 17:00 GMT +328.12.2020 17:0028.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036574Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение программного обеспеченияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 17:0028.12.2020 17:0028.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036574Дата и время вскрытия заявок Приобретение программного обеспеченияМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2021 19:0031.01.2021 19:0031.01.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036574Подведение итогов не позднее Приобретение программного обеспеченияМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.202131.01.2021 19:0031.01.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036574Подведение итогов не позднее Приобретение программного обеспеченияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение программного обеспечения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГПМ РТВ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Классификатор ОКПД2

    58.29.50.000

    Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829734/name/60059b558c79f6.74975136

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во:

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