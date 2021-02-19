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Наименование процедуры
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Ростовская область г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д. 33. Общая площадь – 831,4 кв.м. (открытая территория))
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Ростовская область г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д. 33
Номер извещения
ГП036572
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
Акционерное Общество Военторг
Предмет договора
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Ростовская область г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д. 33. Общая площадь – 831,4 кв.м. (открытая территория))
Начальная цена
77.62
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
64533.27
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 18:12 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.02.2021 10:00
Дата и время проведения
25.02.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Общая площадь – 831,4кв.м
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
72433.27
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Акционерное Общество Военторг
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+84 956095200 доб. 557
Адрес электронной почты
t.gudova@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гудова Татьяна Борисовна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Контактное лицо продавца/инициатора
Тишин Игорь Викторович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zakupki@ut-uvo.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 863 210-15-61
Адрес местонахождения продавца/инициатора
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с аукционной документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с аукционной документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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