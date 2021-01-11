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Номер извещения
32009816049
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на Разработку проектной документации «Реконструкция существующих сетей водоснабжения объекта: «Реконструкция водопровода по ул. Луначарского от ВК90 до ВК307» для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2021 году (№ ВК-И-230-20).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
17.12.2020 16:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Почтовый адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Контактный телефон
+7 8142 71-00-53
Факс
--
Адрес электронной почты
e.zazulina@rks.karelia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зазулина Евгения Александровна
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск
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Проектирование водопроводных сетей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 12:00 GMT +311.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816049Дата и время окончания срока приема заявок Проектирование водопроводных сетейПетрозаводск
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 12:00GMT +311.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816049Дата и время вскрытия заявок Проектирование водопроводных сетейПетрозаводск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.01.202119.01.2021 15:0019.01.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009816049Дата окончания срока рассмотрения заявок Проектирование водопроводных сетейПетрозаводск
Подведение итогов не позднее
26.01.2021 15:0026.01.2021 15:0026.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816049Подведение итогов не позднее Проектирование водопроводных сетейПетрозаводск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проектирование водопроводных сетей
Начальная цена
803 044,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
42.21.21.000
42.99
Документация лота
Кол-во: 669204.00000
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