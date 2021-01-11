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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме на Разработку проектной документации «Реконструкция существующих сетей водоснабжения объекта: «Реконструкция водопровода по ул. Луначарского от ВК90 до ВК307» для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2021 году (№ ВК-И-230-20).

    Открытый конкурс в электронной форме на Разработку проектной документации «Реконструкция существующих сетей водоснабжения объекта: «Реконструкция водопровода по ул. Луначарского от ВК90 до ВК307» для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2021 году (№ ВК-И-230-20).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816049Дата и время окончания срока приема заявок Проектирование водопроводных сетейПетрозаводскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009816049

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ВК-230-20

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме на Разработку проектной документации «Реконструкция существующих сетей водоснабжения объекта: «Реконструкция водопровода по ул. Луначарского от ВК90 до ВК307» для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2021 году (№ ВК-И-230-20).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    17.12.2020 16:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2._Конкурсная_документация.7z

    Пр_3_от_200121_ПИР_Лунач_ВК.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Почтовый адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Контактный телефон

    +7 8142 71-00-53

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    e.zazulina@rks.karelia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зазулина Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проектирование водопроводных сетей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 12:00 GMT +311.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816049Дата и время окончания срока приема заявок Проектирование водопроводных сетейПетрозаводск

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 12:00GMT +311.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816049Дата и время вскрытия заявок Проектирование водопроводных сетейПетрозаводск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.01.202119.01.2021 15:0019.01.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009816049Дата окончания срока рассмотрения заявок Проектирование водопроводных сетейПетрозаводск

    Подведение итогов не позднее

    26.01.2021 15:0026.01.2021 15:0026.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816049Подведение итогов не позднее Проектирование водопроводных сетейПетрозаводск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.202126.01.2021 15:0026.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816049Подведение итогов не позднее Проектирование водопроводных сетейПетрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проектирование водопроводных сетей

    Начальная цена

    803 044,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Классификатор ОКПД2

    42.21.21.000

    Работы строительные по прокладке магистральных трубопроводов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.99

    Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831125/name/6007f44cb64ef1.72590251

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проектирование водопроводных сетей"

    Кол-во: 669204.00000

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