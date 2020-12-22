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    Главная / Торги / Поставка автомобилей Тойота TOYOTA Camry (или эквивалент) (Лот №97-ПРОЧИЕ-МРЭС-2020)

    Поставка автомобилей Тойота TOYOTA Camry (или эквивалент) (Лот №97-ПРОЧИЕ-МРЭС-2020)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036580Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей Тойота TOYOTA Camry (или эквивалент) (Лот №97-ПРОЧИЕ-МРЭС-2020)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036580

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    97-ПРОЧИЕ-МРЭС-2020

    Наименование закупки

    Поставка автомобилей Тойота TOYOTA Camry (или эквивалент) (Лот №97-ПРОЧИЕ-МРЭС-2020)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    14.12.2020 19:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.DOC

    Раздел_3_Договор.DOCX

    Раздел_4_Форма_6__КП.XLSX

    Раздел_5_ТЗ___Прил__2_Критерии_оценки.DOCX

    Раздел_5_ТЗ.DOC

    Документация.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры МРЭС, ООО МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ

    Юридический адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Брянская, д. 5, эт. 4, пом. I ком. 22

    Почтовый адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Брянская, д. 5, эт. 4, пом. I ком. 22

    Контактный телефон

    +7 495 646-75-36

    Факс

    Адрес электронной почты

    M.Lazarev@geheng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарев Максим Константинович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобилей Тойота TOYOTA Camry (или эквивалент) (Лот №97-ПРОЧИЕ-МРЭС-2020)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 10:00 GMT +322.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036580Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей Тойота TOYOTA Camry (или эквивалент) (Лот №97-ПРОЧИЕ-МРЭС-2020)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2020 10:0022.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036580Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобилей Тойота TOYOTA Camry (или эквивалент) (Лот №97-ПРОЧИЕ-МРЭС-2020)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.12.2020 15:3025.12.2020 15:3025.12.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036580Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей Тойота TOYOTA Camry (или эквивалент) (Лот №97-ПРОЧИЕ-МРЭС-2020)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 15:3025.12.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036580Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей Тойота TOYOTA Camry (или эквивалент) (Лот №97-ПРОЧИЕ-МРЭС-2020)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобилей Тойота TOYOTA Camry (или эквивалент) (Лот №97-ПРОЧИЕ-МРЭС-2020)

    Начальная цена

    5 170 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МРЭС, ООО МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры МРЭС, ООО МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121059, Российская Федерация, Москва, Брянская, д. 5, эт. 4, пом. I ком. 22

    Классификатор ОКПД2

    29.10.22.000

    Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка автомобилей Тойота TOYOTA Camry (или эквивалент) (Лот №97-ПРОЧИЕ-МРЭС-2020)"

    Кол-во:

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