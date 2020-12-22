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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП036580
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобилей Тойота TOYOTA Camry (или эквивалент) (Лот №97-ПРОЧИЕ-МРЭС-2020)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.12.2020 19:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Брянская, д. 5, эт. 4, пом. I ком. 22
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Брянская, д. 5, эт. 4, пом. I ком. 22
Контактный телефон
+7 495 646-75-36
Факс
Адрес электронной почты
M.Lazarev@geheng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лазарев Максим Константинович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобилей Тойота TOYOTA Camry (или эквивалент) (Лот №97-ПРОЧИЕ-МРЭС-2020)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2020 10:00 GMT +322.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036580Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей Тойота TOYOTA Camry (или эквивалент) (Лот №97-ПРОЧИЕ-МРЭС-2020)Москва
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2020 10:0022.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036580Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобилей Тойота TOYOTA Camry (или эквивалент) (Лот №97-ПРОЧИЕ-МРЭС-2020)Москва
Подведение итогов не позднее
25.12.2020 15:3025.12.2020 15:3025.12.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036580Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей Тойота TOYOTA Camry (или эквивалент) (Лот №97-ПРОЧИЕ-МРЭС-2020)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобилей Тойота TOYOTA Camry (или эквивалент) (Лот №97-ПРОЧИЕ-МРЭС-2020)
Начальная цена
5 170 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МРЭС, ООО МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ
Все закупки и тендеры МРЭС, ООО МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ
Адрес местонахождения
121059, Российская Федерация, Москва, Брянская, д. 5, эт. 4, пом. I ком. 22
29.10.22.000
29.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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