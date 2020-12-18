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Номер извещения
ГП036792
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по перевозке грузов (контейнеры) автомобильным транспортом по маршруту: Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. Бор - Иркутская обл., г.Усть-Кут
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
15.12.2020 17:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 647-91-18
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
v.erin@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерин Вячеслав Георгиевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по перевозке грузов (контейнеры) автомобильным транспортом по маршруту: Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. Бор - Иркутская обл., г.Усть-Кут
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.12.2020 18:00 GMT +318.12.2020 18:0018.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036792Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке грузов (контейнеры) автомобильным транспортом по маршруту: Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. Бор - Иркутская обл., г.Усть-КутМосква
Подведение итогов не позднее
25.12.2020 18:0025.12.2020 18:0025.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036792Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке грузов (контейнеры) автомобильным транспортом по маршруту: Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. Бор - Иркутская обл., г.Усть-КутМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.12.202025.12.2020 18:0025.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036792Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке грузов (контейнеры) автомобильным транспортом по маршруту: Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. Бор - Иркутская обл., г.Усть-КутМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке грузов (контейнеры) автомобильным транспортом по маршруту: Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. Бор - Иркутская обл., г.Усть-Кут
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
49.41.19.000
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 30
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