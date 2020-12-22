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Номер извещения
32009804611
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение экскаватораВ соответствии с документацией о закупке
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
15.12.2020 15:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
684017, Российская Федерация, Камчатский край, п Пионерский, Зеленая, 23
Почтовый адрес
684017, Российская Федерация, Камчатский край, п Пионерский, Зеленая, 23
Контактный телефон
+7 924 607-00-22
Факс
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Адрес электронной почты
cherepanova@iks.plus
Ф.И.О. контактного лица
Черепанова Ксения Владимировна
Место рассмотрения предложений
п Пионерский
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение экскаватора
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2020 23:59 GMT +322.12.2020 23:5922.12.2020 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804611Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение экскаваторап Пионерский
Подведение итогов не позднее
23.12.2020 17:0023.12.2020 17:0023.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804611Подведение итогов не позднее Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение экскаваторап Пионерский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение экскаватора
Начальная цена
12 354 460,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИКС ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
Все закупки и тендеры ИКС ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
Адрес местонахождения
684017, Российская Федерация, Камчатский край, п Пионерский, Зеленая, 23
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Документация лота
Кол-во: 1.00000
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