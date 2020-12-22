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    Главная / Торги / Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение экскаватораВ соответствии с документацией о закупке

    Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение экскаватораВ соответствии с документацией о закупке

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 23:5922.12.2020 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804611Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение экскаваторап ПионерскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009804611

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение экскаватораВ соответствии с документацией о закупке

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    15.12.2020 15:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке.7z

    Протокол_23.12.2020_32009804611.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
    Все закупки и тендеры ИКС ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

    Юридический адрес

    684017, Российская Федерация, Камчатский край, п Пионерский, Зеленая, 23

    Почтовый адрес

    684017, Российская Федерация, Камчатский край, п Пионерский, Зеленая, 23

    Контактный телефон

    +7 924 607-00-22

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    cherepanova@iks.plus

    Ф.И.О. контактного лица

    Черепанова Ксения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    п Пионерский

    Закупки и тендеры Камчатский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение экскаватора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 23:59 GMT +322.12.2020 23:5922.12.2020 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804611Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение экскаваторап Пионерский

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2020 17:0023.12.2020 17:0023.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804611Подведение итогов не позднее Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение экскаваторап Пионерский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202023.12.2020 17:0023.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804611Подведение итогов не позднее Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение экскаваторап Пионерский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение экскаватора

    Начальная цена

    12 354 460,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИКС ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
    Все закупки и тендеры ИКС ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

    Адрес местонахождения

    684017, Российская Федерация, Камчатский край, п Пионерский, Зеленая, 23

    Классификатор ОКПД2

    77

    Услуги по аренде и лизингу

    Классификатор ОКВЭД2

    77

    Аренда и лизинг

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/816088/name/5fe3413f6097f9.95038470

    23.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение экскаватора"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Цена не указана
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