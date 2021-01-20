www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 31-38. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036555
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 31.Инв. №432287. Марка ТС: Снегоход YAMAHA VK10D, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: JYE8JE003DA002445, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сКраснодарский край, г.Сочи, с.Эсто-Садок, ул.Ачипсинская, 6/4. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 302000
Начальная цена
302000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
30200.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 17:23 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
38100.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 31-38. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036555
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 32.Инв. №432289. Марка ТС: Снегоход YAMAHA VK540E, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: JYE8JD003DA016341, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сКраснодарский край, г.Сочи, с.Эсто-Садок, ул.Ачипсинская, 6/4. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 191000
Начальная цена
191000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
19100.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 17:23 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
27000.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 31-38. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036555
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 33.Инв. №432294. Марка ТС: Снегоход ALPINA SHERPA, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: ZAL12316LDVA13438, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сКраснодарский край, г.Сочи, с.Эсто-Садок, ул.Ачипсинская, 6/4. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 732000
Начальная цена
732000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
73200.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 17:23 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
81100.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 31-38. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036555
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 34.Инв. №432297. Марка ТС: Снегоход ALPINA SHERPA, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: ZAL12316LDVA13423, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сКраснодарский край, г.Сочи, с.Эсто-Садок, ул.Ачипсинская, 6/4. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 732000
Начальная цена
732000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
73200.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 17:23 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
81100.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 31-38. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036555
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 35.Инв. №432298. Марка ТС: Снегоход ALPINA SHERPA, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: ZAL12316LDVA13422, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сКраснодарский край, г.Сочи, с.Эсто-Садок, ул.Ачипсинская, 6/4. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 555000
Начальная цена
555000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
55500.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 17:23 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
63400.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 31-38. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036555
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 36.Инв. №443888. Марка ТС: Снегоход ALPINA SHERPA, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: ZAL12316LDVA13454, год выпуска:2013, адрес фактического нахождения т/сКраснодарский край, г.Сочи, с.Эсто-Садок, ул.Ачипсинская, 6/4. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 732000
Начальная цена
732000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
73200.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 17:23 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
81100.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 31-38. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036555
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 37.Инв. №443893. Марка ТС: Снегоход ALPINA SHERPA, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: ZAL12316LDVA13442, год выпуска:2013, адрес фактического нахождения т/сКраснодарский край, г.Сочи, с.Эсто-Садок, ул.Ачипсинская, 6/4. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 510000
Начальная цена
510000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
51000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 17:23 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
58900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 31-38. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036555
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 38.Инв. №443894. Марка ТС: Снегоход ALPINA SHERPA, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: ZAL12316LDVA13441, год выпуска:2013, адрес фактического нахождения т/сКраснодарский край, г.Сочи, с.Эсто-Садок, ул.Ачипсинская, 6/4. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 444000
Начальная цена
444000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
44400.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 17:23 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
52300.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.