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    Главная / Торги / Поставка дизельного генератора номинальной мощностью 600 кВт

    Поставка дизельного генератора номинальной мощностью 600 кВт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2020 23:5927.12.2020 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803431Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельного генератора номинальной мощностью 600 кВтп ПионерскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009803431

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка дизельного генератора номинальной мощностью 600 кВт

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    15.12.2020 12:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_28.12.2020_32009803431.pdf

    Документация_о_закупке.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
    Все закупки и тендеры ИКС ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

    Юридический адрес

    684017, Российская Федерация, Камчатский край, п Пионерский, Зеленая, 23

    Почтовый адрес

    684017, Российская Федерация, Камчатский край, п Пионерский, Зеленая, 23

    Контактный телефон

    +7 924 607-00-22

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    cherepanova@iks.plus

    Ф.И.О. контактного лица

    Черепанова Ксения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    п Пионерский

    Закупки и тендеры Камчатский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка дизельного генератора номинальной мощностью 600 кВт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.12.2020 23:59 GMT +327.12.2020 23:5927.12.2020 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803431Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельного генератора номинальной мощностью 600 кВтп Пионерский

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2020 17:0028.12.2020 17:0028.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803431Подведение итогов не позднее Поставка дизельного генератора номинальной мощностью 600 кВтп Пионерский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 17:0028.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803431Подведение итогов не позднее Поставка дизельного генератора номинальной мощностью 600 кВтп Пионерский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дизельного генератора номинальной мощностью 600 кВт

    Начальная цена

    7 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИКС ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
    Все закупки и тендеры ИКС ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

    Адрес местонахождения

    684017, Российская Федерация, Камчатский край, п Пионерский, Зеленая, 23

    Классификатор ОКПД2

    27.11

    Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

    Классификатор ОКВЭД2

    27.11

    Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/843617/name/601d17b3f33a42.41631024

    05.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка дизельного генератора номинальной мощностью 600 кВт"

    Кол-во: 1.00000

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