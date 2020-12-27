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Номер извещения
32009803431
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка дизельного генератора номинальной мощностью 600 кВт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
15.12.2020 12:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
684017, Российская Федерация, Камчатский край, п Пионерский, Зеленая, 23
Почтовый адрес
684017, Российская Федерация, Камчатский край, п Пионерский, Зеленая, 23
Контактный телефон
+7 924 607-00-22
Факс
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Адрес электронной почты
cherepanova@iks.plus
Ф.И.О. контактного лица
Черепанова Ксения Владимировна
Место рассмотрения предложений
п Пионерский
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дизельного генератора номинальной мощностью 600 кВт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.12.2020 23:59 GMT +327.12.2020 23:5927.12.2020 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803431Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельного генератора номинальной мощностью 600 кВтп Пионерский
Подведение итогов не позднее
28.12.2020 17:0028.12.2020 17:0028.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803431Подведение итогов не позднее Поставка дизельного генератора номинальной мощностью 600 кВтп Пионерский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дизельного генератора номинальной мощностью 600 кВт
Начальная цена
7 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИКС ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
Все закупки и тендеры ИКС ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
Адрес местонахождения
684017, Российская Федерация, Камчатский край, п Пионерский, Зеленая, 23
27.11
27.11
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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