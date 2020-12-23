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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту санузла по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, 102, стр. 14 (5-й этаж).

    Выполнение работ по ремонту санузла по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, 102, стр. 14 (5-й этаж).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800738Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту санузла по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, 102, стр. 14 (5-й этаж).МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009800738

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    153К_2020-ОЗ

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту санузла по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, 102, стр. 14 (5-й этаж).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    14.12.2020 17:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_153К_2020_ОЗ.docx

    Проект_договора.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    публичное акционерное общество Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Юридический адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Почтовый адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Контактный телефон

    +7 499 608-18-14

    Факс

    +7 495 781-26-93

    Адрес электронной почты

    sales@impuls.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орищин Сергей Фаддеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту санузла по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, 102, стр. 14 (5-й этаж).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 10:00 GMT +323.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800738Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту санузла по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, 102, стр. 14 (5-й этаж).Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 10:0023.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009800738Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту санузла по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, 102, стр. 14 (5-й этаж).Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 23:5928.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800738Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту санузла по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, 102, стр. 14 (5-й этаж).Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту санузла по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, 102, стр. 14 (5-й этаж).

    Начальная цена

    425 980,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ПРЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ПРЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ПРЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «публичное акционерное общество Импульс»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПП Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Адрес местонахождения

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Классификатор ОКПД2

    43.39

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    43.39

    Производство прочих отделочных и завершающих работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих отделочных и завершающих работ"

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