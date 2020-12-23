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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009800738
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту санузла по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, 102, стр. 14 (5-й этаж).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
14.12.2020 17:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Почтовый адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Контактный телефон
+7 499 608-18-14
Факс
+7 495 781-26-93
Адрес электронной почты
sales@impuls.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орищин Сергей Фаддеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по ремонту санузла по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, 102, стр. 14 (5-й этаж).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 10:00 GMT +323.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800738Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту санузла по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, 102, стр. 14 (5-й этаж).Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2020 10:0023.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009800738Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту санузла по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, 102, стр. 14 (5-й этаж).Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту санузла по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, 102, стр. 14 (5-й этаж).
Начальная цена
425 980,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ПРЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ПРЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПП Импульс
Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс
Адрес местонахождения
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
43.39
43.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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