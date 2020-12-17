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Номер извещения
ГП036559
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка щебня М400 для ПК 330 ≈ Тайдаково на объект «Строительство обхода г. Тольятти»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Закупка ДСК АВТОБАН
Дата публикации
14.12.2020 17:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
Почтовый адрес
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
Контактный телефон
+7 499 750-04-26 доб. 4017
Факс
+7 495 980-91-51
Адрес электронной почты
a.paleev@avtoban.ru
Ф.И.О. контактного лица
Палеев Андрей Вениаминович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Лот №1. Поставка щебня для СУ-926 (ПК 330 ≈ Тайдаково). Объект "Обход Тольятти"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2020 13:00 GMT +317.12.2020 13:0017.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036559Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1. Поставка щебня для СУ-926 (ПК 330 ≈ Тайдаково). Объект "Обход Тольятти"Москва
Подведение итогов не позднее
23.12.2020 14:0023.12.2020 14:0023.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036559Подведение итогов не позднее Лот №1. Поставка щебня для СУ-926 (ПК 330 ≈ Тайдаково). Объект "Обход Тольятти"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №1. Поставка щебня для СУ-926 (ПК 330 ≈ Тайдаково). Объект "Обход Тольятти"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ДСК АВТОБАН
Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
08.12.12
Документация лота
Кол-во: 1325
Кол-во: 33385
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