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    Главная / Торги / Поставка щебня М400 для ПК 330 ≈ Тайдаково на объект «Строительство обхода г. Тольятти»

    Поставка щебня М400 для ПК 330 ≈ Тайдаково на объект «Строительство обхода г. Тольятти»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 13:0017.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036559Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1. Поставка щебня для СУ-926 (ПК 330 ≈ Тайдаково). Объект "Обход Тольятти"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036559

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка щебня М400 для ПК 330 ≈ Тайдаково на объект «Строительство обхода г. Тольятти»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Закупка ДСК АВТОБАН

    Дата публикации

    14.12.2020 17:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_для_КП_ИМ_ОБРАЗЕЦ.DOCX

    Форма_для_КП_ИМ.DOCX

    Запрос_КП_14.12.2020.pdf

    Типовой_Договор_ИНЕРТНЫЕ_без_аванса_Тольятти.docx

    ГП036559_second_parts_protocol.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Юридический адрес

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    Почтовый адрес

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Контактный телефон

    +7 499 750-04-26 доб. 4017

    Факс

    +7 495 980-91-51

    Адрес электронной почты

    a.paleev@avtoban.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Палеев Андрей Вениаминович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лот №1. Поставка щебня для СУ-926 (ПК 330 ≈ Тайдаково). Объект "Обход Тольятти"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2020 13:00 GMT +317.12.2020 13:0017.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036559Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1. Поставка щебня для СУ-926 (ПК 330 ≈ Тайдаково). Объект "Обход Тольятти"Москва

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2020 14:0023.12.2020 14:0023.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036559Подведение итогов не позднее Лот №1. Поставка щебня для СУ-926 (ПК 330 ≈ Тайдаково). Объект "Обход Тольятти"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202023.12.2020 14:0023.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036559Подведение итогов не позднее Лот №1. Поставка щебня для СУ-926 (ПК 330 ≈ Тайдаково). Объект "Обход Тольятти"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот №1. Поставка щебня для СУ-926 (ПК 330 ≈ Тайдаково). Объект "Обход Тольятти"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    08.12.12

    Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825244/name/5ffc69d8a554b7.93582551

    11.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щебень известняковый фр. 5-20 мм, М-400, ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 1325

    "Позиция 2"

    "Щебень известняковый фр. 40-70 мм, М-400, ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 33385

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