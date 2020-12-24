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Номер извещения
ГП036556
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
170/13.12.20/АС/КО/Э Поставка блокирующих устройств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
14.12.2020 17:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-30-06
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
72szh@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шафикова Зарема Ханифовна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка блокирующих устройств
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 15:30 GMT +324.12.2020 15:3024.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036556Дата и время окончания срока приема заявок Поставка блокирующих устройствСалават
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 15:3024.12.2020 15:3024.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036556Дата и время вскрытия заявок Поставка блокирующих устройствСалават
Подведение итогов не позднее
12.02.2021 12:0012.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036556Подведение итогов не позднее Поставка блокирующих устройствСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка блокирующих устройств
Начальная цена
110 015,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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