www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП036550
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Т000804 Техническое обслуживание оборудования электронных декораций «Видеостена» - ПОВТОРНО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.12.2020 17:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А
Почтовый адрес
129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall
Контактный телефон
+7 495 783-30-00
Факс
+7 495 783-30-01
Адрес электронной почты
achirkin@gpm-rtv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чиркин Александр Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Т000804 Техническое обслуживание оборудования электронных декораций «Видеостена» - ПОВТОРНО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 12:00 GMT +328.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036550Дата и время окончания срока приема заявок Т000804 Техническое обслуживание оборудования электронных декораций «Видеостена» - ПОВТОРНОМосква
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 12:0028.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036550Дата и время вскрытия заявок Т000804 Техническое обслуживание оборудования электронных декораций «Видеостена» - ПОВТОРНОМосква
Подведение итогов не позднее
20.01.2021 15:0020.01.2021 15:0020.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036550Подведение итогов не позднее Т000804 Техническое обслуживание оборудования электронных декораций «Видеостена» - ПОВТОРНОМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Т000804 Техническое обслуживание оборудования электронных декораций «Видеостена» - ПОВТОРНО
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГПМ РТВ"
Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"
Адрес местонахождения
129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А
129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall
26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.