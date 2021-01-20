Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 21-30. Продавец: ПАО «Газпром».

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