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    Главная / Торги / Монтаж климатического оборудования в корп. 128 и резервирование системы увлажнения в корп.140

    Монтаж климатического оборудования в корп. 128 и резервирование системы увлажнения в корп.140

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800649Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования, в соответствии с техническим заданием, выполнение работ по монтажу климатического оборудования в корпусе № 128 компл.540 и резервирование системы увлажнения в корп.140 цех 304ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009800649

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Монтаж климатического оборудования в корп. 128 и резервирование системы увлажнения в корп.140

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    14.12.2020 17:07

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение_3.doc

    Проект_договора.docx

    Проектная_документация.pdf

    Документация__и_извещение.docx

    Заявка_на_закупку.pdf

    Приложение_1.xlsx

    Приложение_2.xlsx

    ТЗ.doc

    Протокол_оценки.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМ. С.А.ЛАВОЧКИНА
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛАВОЧКИНА

    Юридический адрес

    141402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24,

    Почтовый адрес

    141402, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, 24

    Контактный телефон

    +7 495 575-53-80

    Факс

    Адрес электронной почты

    kms@laspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудрявцев Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования, в соответствии с техническим заданием, выполнение работ по монтажу климатического оборудования в корпусе № 128 компл.540 и резервирование системы увлажнения в корп.140 цех 304

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 10:0020.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800649Подведение итогов не позднее Поставка оборудования, в соответствии с техническим заданием, выполнение работ по монтажу климатического оборудования в корпусе № 128 компл.540 и резервирование системы увлажнения в корп.140 цех 304Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования, в соответствии с техническим заданием, выполнение работ по монтажу климатического оборудования в корпусе № 128 компл.540 и резервирование системы увлажнения в корп.140 цех 304

    Начальная цена

    3 557 500,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ЛАВОЧКИНА
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛАВОЧКИНА

    Адрес местонахождения

    141402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24,

    141402, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, 24

    Классификатор ОКПД2

    33.12.18.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831085/name/6007eccae98d93.59403843

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 4.00000

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