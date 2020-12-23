Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по изготовлению и монтажу перегородок из профиля ПВХ на 2-м этаже здания № 26 (литер "О"), расположенному по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181

    Выполнение работ по изготовлению и монтажу перегородок из профиля ПВХ на 2-м этаже здания № 26 (литер "О"), расположенному по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 11:0023.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800645Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по изготовлению и монтажу перегородок из профиля ПВХ на 2-м этаже здания № 26 (литер "О"), расположенному по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181 КалининградПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009800645

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по изготовлению и монтажу перегородок из профиля ПВХ на 2-м этаже здания № 26 (литер "О"), расположенному по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    14.12.2020 17:07

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_ЗП_СМП_Перегородки.zip

    Протокол_3.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Юридический адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Почтовый адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Контактный телефон

    +7 4012 55-66-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    dementievaev@fakel-russia.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Дементьева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Калининград

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по изготовлению и монтажу перегородок из профиля ПВХ на 2-м этаже здания № 26 (литер "О"), расположенному по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 13:0024.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800645Подведение итогов не позднее Выполнение работ по изготовлению и монтажу перегородок из профиля ПВХ на 2-м этаже здания № 26 (литер "О"), расположенному по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181 Калининград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по изготовлению и монтажу перегородок из профиля ПВХ на 2-м этаже здания № 26 (литер "О"), расположенному по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181

    Начальная цена

    480 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «ОКБ «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Адрес местонахождения

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Классификатор ОКПД2

    43.32.10.160

    Работы по установке передвижных (раздвижных) перегородок и подвесных потолков из металлических элементов

    Классификатор ОКВЭД2

    43.32

    Работы столярные и плотничные

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/817103/name/5fe46bc346b804.55881719

    24.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы столярные и плотничные"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК -АЗК
    Запрос предложений № ГП237240
    Право заключения договора на изготовление, поставку и монтаж брендовых конструкций для ООО "НОВАТЭК-АЗК", согласно технического задания.
    Право заключения договора на изготовление, поставку и монтаж брендовых конструкций для ООО...
    593886
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Газпромнефть Энергосистемы
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме № 32211082552
    Обслуживание оперативным транспортом (ОТС строительства объектов энергетики) м/р им А. Жагрина ООО "ГПН-Хантос" (п. 9 ПЗ)
    Обслуживание оперативным транспортом (ОТС строительства объектов энергетики) м/р им А. Жагрина...
    591550
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    21 120 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-КС
    Конкурентный отбор № АП013145
    Поставка питьевой воды для нужд ООО «Газпомнефть-КС»
    Поставка питьевой воды для нужд ООО «Газпомнефть-КС»
    588869
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ВОЛТАЙР-ПРОМ
    тендер № ГП237168
    Открытый тендер на право заключения договора поставки специальной техники
    Открытый тендер на право заключения договора поставки специальной техники
    593525
    Закупки корпоративных заказчиков
    тендер
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
    Маркетинговые исследования № 32211082549
    Поставка кранов шаровых
    Поставка кранов шаровых
    593885
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    5 419 853
    Лоты:
    1
    Регион:
    Курганская область
    АО Москокс
    Запрос предложений № ГП127904
    Выполнение работ по реализации проекта "Вводные распределительные шкафы постоянного и переменного тока щитовой НУБ-0,4 кВ. Техническое перевооружение.
    Выполнение работ по реализации проекта "Вводные распределительные шкафы постоянного и...
    459432
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Запрос предложений № ГП237239
    Выполнение строительно-монтажных работ (газопроводы среднего давления и автоматика), пусконаладочных работ и сдачу системы газоснабжения в органы Ростехнадзора для проекта «Строительство линии по производству гипсового вяжущего и модернизации ДСК на ПрП «ВОЛМА-Воскресенск»
    Выполнение строительно-монтажных работ (газопроводы среднего давления и автоматика),...
    593882
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    АО САРАТОВГАЗ
    Конкурентный отбор № 32211082519
    Поставка экскаватора-погрузчика
    Поставка экскаватора-погрузчика
    593881
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    10 177 772
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить