Выполнение работ по изготовлению и монтажу перегородок из профиля ПВХ на 2-м этаже здания № 26 (литер "О"), расположенному по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009800645 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по изготовлению и монтажу перегородок из профиля ПВХ на 2-м этаже здания № 26 (литер "О"), расположенному по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Факел»

Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел» Юридический адрес 236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181 Почтовый адрес 236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181 Контактный телефон +7 4012 55-66-14 Факс Адрес электронной почты dementievaev@fakel-russia.com Ф.И.О. контактного лица Дементьева Елена Владимировна Место рассмотрения предложений Калининград Закупки и тендеры Калининградская область Ключевые слова:

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