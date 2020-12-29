Открытый одноэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на организацию выполнения транспортно-экспедиторских услуг по оплате провозных платежей и других сборов при перевозке грузов и порожних вагонов по железным дорогам иностранных государств(Казахстан, Узбекистан), включающих в себя в том числе информирование ПАО «Газпром нефть» и контроль за продвижением груза в пути следования.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП036536 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0006279-184-2020 Наименование закупки Открытый одноэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на организацию выполнения транспортно-экспедиторских услуг по оплате провозных платежей и других сборов при перевозке грузов и порожних вагонов по железным дорогам иностранных государств(Казахстан, Узбекистан), включающих в себя в том числе информирование ПАО «Газпром нефть» и контроль за продвижением груза в пути следования. Валюта процедуры USD Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Газпром нефть

Все закупки и тендеры ПАО Газпром нефть Юридический адрес 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401 Почтовый адрес 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5 Контактный телефон +7 812 363-31-52 доб. 3329 Адрес электронной почты OZ_BLPS@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Таланчук Екатерина Юрьевна Место рассмотрения заявок Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Организация выполнения транспортно-экспедиторских услуг по оплате провозных платежей и других сборов при перевозке грузов и порожни Дата и время окончания срока приема заявок 29.12.2020 15:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП036536 Дата и время окончания срока приема заявок Организация выполнения транспортно-экспедиторских услуг по оплате провозных платежей и других сборов при перевозке грузов и порожни Санкт-Петербург Текущий статус Архив Предмет договора Организация выполнения транспортно-экспедиторских услуг по оплате провозных платежей и других сборов при перевозке грузов и порожни Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт