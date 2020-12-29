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Номер извещения
ГП036536
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на организацию выполнения транспортно-экспедиторских услуг по оплате провозных платежей и других сборов при перевозке грузов и порожних вагонов по железным дорогам иностранных государств(Казахстан, Узбекистан), включающих в себя в том числе информирование ПАО «Газпром нефть» и контроль за продвижением груза в пути следования.
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
14.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 363-31-52 доб. 3329
Адрес электронной почты
OZ_BLPS@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Таланчук Екатерина Юрьевна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Организация выполнения транспортно-экспедиторских услуг по оплате провозных платежей и других сборов при перевозке грузов и порожни
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 15:00 GMT +329.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036536Дата и время окончания срока приема заявок Организация выполнения транспортно-экспедиторских услуг по оплате провозных платежей и других сборов при перевозке грузов и порожниСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Организация выполнения транспортно-экспедиторских услуг по оплате провозных платежей и других сборов при перевозке грузов и порожни
Официальный сайт, на котором размещена документация
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