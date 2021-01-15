Публичное предложение на право заключения договора купли-продажи имущества проводится на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ по комбинированной схеме, сначала на поэтапное понижение начальной цены до установленной минимальной цены, а затем при наличии предложений участников – на повышение цены реализации: Струг-снегоочиститель СС-3. Продавец имущества: ООО «Газпром нефтехим Салават»