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    Главная / Торги / Продажа электрических тягачей

    Продажа электрических тягачей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 18:0015.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036558Дата и время окончания срока приема заявок Продажа электрического тягача OM CTR инв.№000000670141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8Печать
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    Лот 3
    Лот 4
    Лот 5

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа электрических тягачей

    Категория

    Запрос предложений

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.

    Номер извещения

    ГП036558

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Предмет договора

    Продажа электрического тягача LINDE P250 инв.№000000622

    Начальная цена

    217136.4

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-12-2020 17:35 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    7.rtf

    7.rtf

    8.rtf

    9.rtf

    10.rtf

    Лот_3.jpg

    Лот_4.jpg

    Лот_5.jpg

    Лот_1_1.jpg

    Лот_1_2.jpg

    Лот_1_3.jpg

    Лот_2_1.jpg

    Лот_2_3.jpg

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    Лот_3_2.jpg

    Лот_4_1.jpg

    Лот_5_1.jpg

    Лот_5_2.jpg

    Прайс_лист_Тягачи.xlsx

    Лот_1.jpg

    Лот_2.jpg

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства, оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Электрический тягача LINDE P250 инв.№000000622, 2006 г.в. наработка моточасов: 11798 м/ч Техническое состояние: Электродвигатель: исправен Ходовая часть: люфт шарнирных соединений рулевых тяг Рулевое управление: Исправно Электрооборудование: отсутсвует плафон подсветки салона Кузов: нарушено ЛКП, отсутствует правое зеркало заднего вида, коррозия отсека тяговых батарей

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 925 766-87-61

    Адрес электронной почты

    id.molchanov@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    id.molchanov@svo.aero

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 578-46-46 доб. 25044

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Нет

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Осмотр на территории аэропорта Шереметьево

    Обременения (ограничения)

    Нет

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа электрических тягачей

    Категория

    Запрос предложений

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.

    Номер извещения

    ГП036558

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Предмет договора

    Продажа электрического тягача LINDE P250 инв.№000000626

    Начальная цена

    217136.4

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-12-2020 17:35 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    7.rtf

    7.rtf

    8.rtf

    9.rtf

    10.rtf

    Лот_3.jpg

    Лот_4.jpg

    Лот_5.jpg

    Лот_1_1.jpg

    Лот_1_2.jpg

    Лот_1_3.jpg

    Лот_2_1.jpg

    Лот_2_3.jpg

    Лот_3_1.jpg

    Лот_3_2.jpg

    Лот_4_1.jpg

    Лот_5_1.jpg

    Лот_5_2.jpg

    Прайс_лист_Тягачи.xlsx

    Лот_1.jpg

    Лот_2.jpg

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства, оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Электрический тягач LINDE P250 инв.№000000626, 2006 г.в. Техническое состояние: Электродвигатель: исправен Тормозная система: Исправна Ходовая часть: люфт шарнирных соединений рулевых тяг, течь масла из редуктора заднего моста Рулевое управление: Исправно Электрооборудование: Неисправны подрулевые переключатели, АКБ неисправна Кузов: нарушено ЛКП, разбито лобовое стекло,

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 925 766-87-61

    Адрес электронной почты

    id.molchanov@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    id.molchanov@svo.aero

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 578-46-46 доб. 25044

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Нет

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Осмотр на территории аэропорта Шереметьево

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа электрических тягачей

    Категория

    Запрос предложений

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.

    Номер извещения

    ГП036558

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Предмет договора

    Продажа электрического тягача OM CTR инв.№000000670

    Начальная цена

    178096.8

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-12-2020 17:35 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    7.rtf

    7.rtf

    8.rtf

    9.rtf

    10.rtf

    Лот_3.jpg

    Лот_4.jpg

    Лот_5.jpg

    Лот_1_1.jpg

    Лот_1_2.jpg

    Лот_1_3.jpg

    Лот_2_1.jpg

    Лот_2_3.jpg

    Лот_3_1.jpg

    Лот_3_2.jpg

    Лот_4_1.jpg

    Лот_5_1.jpg

    Лот_5_2.jpg

    Прайс_лист_Тягачи.xlsx

    Лот_1.jpg

    Лот_2.jpg

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства, оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Электрический тягач OM CTR инв.№000000670, 2008 г.в. Наработка 10673 м/ч Техническое состояние: Электродвигатель: исправен Тормозная система: Исправна Ходовая часть: люфт шарнирных соединений рулевых тяг, течь масла из редуктора заднего моста Рулевое управление: люфт шарнирных соединений Электрооборудование: Неисправны подрулевые переключатели, АКБ неисправна Кузов: нарушено ЛКП,

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 925 766-87-61

    Адрес электронной почты

    id.molchanov@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    id.molchanov@svo.aero

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 578-46-46 доб. 25044

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Нет

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Осмотр на территории аэропорта Шереметьево

    Обременения (ограничения)

    Нет

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа электрических тягачей

    Категория

    Запрос предложений

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.

    Номер извещения

    ГП036558

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Предмет договора

    Продажа электрического тягача LINDE P250 инв.№000000623

    Начальная цена

    217136.4

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-12-2020 17:35 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    7.rtf

    7.rtf

    8.rtf

    9.rtf

    10.rtf

    Лот_3.jpg

    Лот_4.jpg

    Лот_5.jpg

    Лот_1_1.jpg

    Лот_1_2.jpg

    Лот_1_3.jpg

    Лот_2_1.jpg

    Лот_2_3.jpg

    Лот_3_1.jpg

    Лот_3_2.jpg

    Лот_4_1.jpg

    Лот_5_1.jpg

    Лот_5_2.jpg

    Прайс_лист_Тягачи.xlsx

    Лот_1.jpg

    Лот_2.jpg

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства, оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Электрический тягач LINDE P250 инв.№000000623, 2006 г.в. Общая наработка 8106 м/ч Техническое состояние: Электродвигатель: исправен Тормозная система: Исправна Ходовая часть: люфт шарнирных соединений рулевых тяг, течь масла из редуктора заднего моста Рулевое управление: Исправно Электрооборудование: Неисправны подрулевые переключатели, АКБ неисправна Кузов: нарушено ЛКП, разбито лобовое стекло,

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 925 766-87-61

    Адрес электронной почты

    id.molchanov@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    id.molchanov@svo.aero

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 578-46-46 доб. 25044

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Нет

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Осмотр на территории аэропорта Шереметьево

    Обременения (ограничения)

    Нет

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа электрических тягачей

    Категория

    Запрос предложений

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.

    Номер извещения

    ГП036558

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Предмет договора

    Продажа электрического тягача OM CTR инв.№000000669

    Начальная цена

    178096.8

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-12-2020 17:35 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    7.rtf

    7.rtf

    8.rtf

    9.rtf

    10.rtf

    Лот_3.jpg

    Лот_4.jpg

    Лот_5.jpg

    Лот_1_1.jpg

    Лот_1_2.jpg

    Лот_1_3.jpg

    Лот_2_1.jpg

    Лот_2_3.jpg

    Лот_3_1.jpg

    Лот_3_2.jpg

    Лот_4_1.jpg

    Лот_5_1.jpg

    Лот_5_2.jpg

    Прайс_лист_Тягачи.xlsx

    Лот_1.jpg

    Лот_2.jpg

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства, оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Электрический тягач OM CTR инв.№000000669 2008 г.в. Наработка 9140 м/ч Техническое состояние: Электродвигатель: исправен Тормозная система: Исправна Ходовая часть: люфт шарнирных соединений рулевых тяг, течь масла из редуктора заднего моста Рулевое управление: люфт шарнирных соединений Электрооборудование: Неисправны подрулевые переключатели, АКБ неисправна Кузов: нарушено ЛКП,

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 925 766-87-61

    Адрес электронной почты

    id.molchanov@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    id.molchanov@svo.aero

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 578-46-46 доб. 25044

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Нет

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Осмотр на территории аэропорта Шереметьево

    Обременения (ограничения)

    Нет

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    Прием заявок до:
    01.03.2022 10:00(GMT+03:00)
    6 096 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 13:36
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 10:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237055
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: Авиадвигатель Д-36 серии 1№7083602401009. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества:...
    593213
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    1 597 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:08
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237052
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: Авиадвигатель Д-36 серии 1№7083604901016. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества:...
    593210
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    1 396 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:06
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
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    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237051
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: Авиадвигатель Д-36 серии 1№7083603201030. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества:...
    593206
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    1 597 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:03
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237049
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: Авиадвигатель Д-36 серии 1№708036381А029 Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: ...
    593205
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    1 396 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:01
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237046
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: Авиадвигатель Д-36 серии 1№708036101А001. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества:...
    593199
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    1 597 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:57
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237040
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: ВСУ ТА-6В №08206В002, инвентарный номер 192253. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: ВСУ...
    593192
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    5 394 125
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:50
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237038
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: Двигатель Д-36 сер. 1 №7083601201001, инвентарный номер 141090. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества:...
    593183
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    7 596 257
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:47
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
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