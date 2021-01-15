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Наименование процедуры
Продажа электрических тягачей
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.
Номер извещения
ГП036558
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Предмет договора
Продажа электрического тягача LINDE P250 инв.№000000622
Начальная цена
217136.4
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 17:35 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства, оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Электрический тягача LINDE P250 инв.№000000622, 2006 г.в. наработка моточасов: 11798 м/ч Техническое состояние: Электродвигатель: исправен Ходовая часть: люфт шарнирных соединений рулевых тяг Рулевое управление: Исправно Электрооборудование: отсутсвует плафон подсветки салона Кузов: нарушено ЛКП, отсутствует правое зеркало заднего вида, коррозия отсека тяговых батарей
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 925 766-87-61
Адрес электронной почты
id.molchanov@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8
Контактное лицо продавца/инициатора
Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)
Адрес эл. почты продавца/инициатора
id.molchanov@svo.aero
Телефон продавца/инициатора
+7 495 578-46-46 доб. 25044
Адрес местонахождения продавца/инициатора
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.
Требования, предъявляемые к Участнику
Нет
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Осмотр на территории аэропорта Шереметьево
Обременения (ограничения)
Нет
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа электрических тягачей
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.
Номер извещения
ГП036558
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Предмет договора
Продажа электрического тягача LINDE P250 инв.№000000626
Начальная цена
217136.4
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 17:35 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства, оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Электрический тягач LINDE P250 инв.№000000626, 2006 г.в. Техническое состояние: Электродвигатель: исправен Тормозная система: Исправна Ходовая часть: люфт шарнирных соединений рулевых тяг, течь масла из редуктора заднего моста Рулевое управление: Исправно Электрооборудование: Неисправны подрулевые переключатели, АКБ неисправна Кузов: нарушено ЛКП, разбито лобовое стекло,
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 925 766-87-61
Адрес электронной почты
id.molchanov@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8
Контактное лицо продавца/инициатора
Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)
Адрес эл. почты продавца/инициатора
id.molchanov@svo.aero
Телефон продавца/инициатора
+7 495 578-46-46 доб. 25044
Адрес местонахождения продавца/инициатора
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.
Требования, предъявляемые к Участнику
Нет
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Осмотр на территории аэропорта Шереметьево
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа электрических тягачей
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.
Номер извещения
ГП036558
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Предмет договора
Продажа электрического тягача OM CTR инв.№000000670
Начальная цена
178096.8
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 17:35 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства, оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Электрический тягач OM CTR инв.№000000670, 2008 г.в. Наработка 10673 м/ч Техническое состояние: Электродвигатель: исправен Тормозная система: Исправна Ходовая часть: люфт шарнирных соединений рулевых тяг, течь масла из редуктора заднего моста Рулевое управление: люфт шарнирных соединений Электрооборудование: Неисправны подрулевые переключатели, АКБ неисправна Кузов: нарушено ЛКП,
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 925 766-87-61
Адрес электронной почты
id.molchanov@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8
Контактное лицо продавца/инициатора
Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)
Адрес эл. почты продавца/инициатора
id.molchanov@svo.aero
Телефон продавца/инициатора
+7 495 578-46-46 доб. 25044
Адрес местонахождения продавца/инициатора
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.
Требования, предъявляемые к Участнику
Нет
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Осмотр на территории аэропорта Шереметьево
Обременения (ограничения)
Нет
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа электрических тягачей
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.
Номер извещения
ГП036558
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Предмет договора
Продажа электрического тягача LINDE P250 инв.№000000623
Начальная цена
217136.4
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 17:35 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства, оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Электрический тягач LINDE P250 инв.№000000623, 2006 г.в. Общая наработка 8106 м/ч Техническое состояние: Электродвигатель: исправен Тормозная система: Исправна Ходовая часть: люфт шарнирных соединений рулевых тяг, течь масла из редуктора заднего моста Рулевое управление: Исправно Электрооборудование: Неисправны подрулевые переключатели, АКБ неисправна Кузов: нарушено ЛКП, разбито лобовое стекло,
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 925 766-87-61
Адрес электронной почты
id.molchanov@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8
Контактное лицо продавца/инициатора
Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)
Адрес эл. почты продавца/инициатора
id.molchanov@svo.aero
Телефон продавца/инициатора
+7 495 578-46-46 доб. 25044
Адрес местонахождения продавца/инициатора
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.
Требования, предъявляемые к Участнику
Нет
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Осмотр на территории аэропорта Шереметьево
Обременения (ограничения)
Нет
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа электрических тягачей
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.
Номер извещения
ГП036558
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Предмет договора
Продажа электрического тягача OM CTR инв.№000000669
Начальная цена
178096.8
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 17:35 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства, оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Электрический тягач OM CTR инв.№000000669 2008 г.в. Наработка 9140 м/ч Техническое состояние: Электродвигатель: исправен Тормозная система: Исправна Ходовая часть: люфт шарнирных соединений рулевых тяг, течь масла из редуктора заднего моста Рулевое управление: люфт шарнирных соединений Электрооборудование: Неисправны подрулевые переключатели, АКБ неисправна Кузов: нарушено ЛКП,
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 925 766-87-61
Адрес электронной почты
id.molchanov@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8
Контактное лицо продавца/инициатора
Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)
Адрес эл. почты продавца/инициатора
id.molchanov@svo.aero
Телефон продавца/инициатора
+7 495 578-46-46 доб. 25044
Адрес местонахождения продавца/инициатора
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.
Требования, предъявляемые к Участнику
Нет
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Осмотр на территории аэропорта Шереметьево
Обременения (ограничения)
Нет
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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