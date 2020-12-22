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    Главная / Торги / Оказание услуг по вывозу ТКО

    Оказание услуг по вывозу ТКО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800754Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по вывозу ТКО МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009800754

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    318-2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по вывозу ТКО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    14.12.2020 17:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_запроса_котировок_318_2020.docx

    Приложение_к_ТЗ_318_2020.pdf

    Проект_договора_318_2020.docx

    Протокол_подведения_итогов_318_2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
    Все закупки и тендеры АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 9,

    Почтовый адрес

    Новая Басманная ул., д. 20, стр. 9, Москва, 107078

    Контактный телефон

    +7 499 263-98-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@cnirti.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пучков К. Ю.

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по вывозу ТКО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 10:00 GMT +322.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800754Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по вывозу ТКО Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2020 10:0022.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009800754Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по вывозу ТКО Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 14:0025.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800754Подведение итогов не позднее Оказание услуг по вывозу ТКО Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по вывозу ТКО

    Начальная цена

    320 666,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением о проведении запроса котировок

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 20, стр. 9.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением о проведении запроса котировок
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
    Все закупки и тендеры АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 9,

    Новая Басманная ул., д. 20, стр. 9, Москва, 107078

    Классификатор ОКПД2

    38.21.10

    Услуги по переработке отходов неопасных для окончательной утилизации

    Классификатор ОКВЭД2

    38.21

    Обработка и утилизация неопасных отходов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821278/name/5fe9f7ee7e4d90.15458427

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обработка и утилизация неопасных отходов"

    Кол-во: 1.00000

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