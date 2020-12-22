www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009800754
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по вывозу ТКО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
14.12.2020 17:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 9,
Почтовый адрес
Новая Басманная ул., д. 20, стр. 9, Москва, 107078
Контактный телефон
+7 499 263-98-32
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@cnirti.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пучков К. Ю.
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по вывозу ТКО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2020 10:00 GMT +322.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800754Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по вывозу ТКО Москва
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2020 10:0022.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009800754Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по вывозу ТКО Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по вывозу ТКО
Начальная цена
320 666,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением о проведении запроса котировок
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 20, стр. 9.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
Все закупки и тендеры АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 9,
Новая Басманная ул., д. 20, стр. 9, Москва, 107078
38.21.10
38.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.