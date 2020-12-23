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    Главная / Торги / Эмаль (см. прикрепленный файл)

    Эмаль (см. прикрепленный файл)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 06:0023.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036532Дата и время окончания срока приема заявок Эмаль (см. прикрепленный файл) Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036532

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Эмаль (см. прикрепленный файл)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    14.12.2020 16:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    эмаль_ОС_ОП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-50-10

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    GolovinaIF@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Головина Ирина Фасхетдиновна

    Место рассмотрения предложений

    Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Эмаль (см. прикрепленный файл)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 06:00 GMT +323.12.2020 06:0023.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036532Дата и время окончания срока приема заявок Эмаль (см. прикрепленный файл) Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 06:0023.12.2020 06:0023.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036532Дата и время вскрытия заявок Эмаль (см. прикрепленный файл) Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2020 06:0023.12.2020 06:0023.12.2020 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036532Подведение итогов не позднее Эмаль (см. прикрепленный файл) Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202023.12.2020 06:0023.12.2020 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036532Подведение итогов не позднее Эмаль (см. прикрепленный файл) Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Эмаль (см. прикрепленный файл)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2ШТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Оплата за поставленный товар производится в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента поставки (иные условия подлежат обсуждению); 2. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст.447-449 ч. 1 ГК РФ, ст.1057-1061 ч.2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    20.30.21.130

    Краски, эмали и глазури стекловидные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эмаль (см. прикрепленный файл)"

    Кол-во: 1

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