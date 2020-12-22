Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302

    Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 14:0022.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036524Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036524

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    14.12.2020 16:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП036524_second_parts_protocol.rtf

    Приложение__1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке_КАРТЭКС.docx

    Извещение.docx

    Приложение__2_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Приложение__3.pdf

    Договор_2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Marina.Smolina@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Смолина Марина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 14:00 GMT +322.12.2020 14:0022.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036524Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302Колпино

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 08:0022.01.2021 08:0022.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036524Подведение итогов не позднее Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 08:0022.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036524Подведение итогов не позднее Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента принятия подвижного состава к перевозке на станции отправления, подтвержденная отметкой ж.д.ст.Колпино

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    49.20.19.190

    Услуги железнодорожного транспорта по перевозке прочих грузов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/861645/name/603f3fd52e7856.76264445

    03.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Корпус стенки по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302"

    Кол-во: 16

    "Позиция 2"

    "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Четверть венца (1 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Четверть венца (2 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Станина (1 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Станина (2 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Кольцо опорное (1 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Кольцо опорное (2 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Четверть стенки разгрузочной (1 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Корпус траверзы (1 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Тарелка (1 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Тарелка разгрузочная (1 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Цапфа (1 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Четверть зубчатого венца (1 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Корпус станины (1 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Кольцо нижнее 44,6 тонны (1 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Кольцо нижнее 40 тонны (1 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза корпус траверзы (1 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Запрос предложений № ГП225273
    Транспортировка железнодорожным транспортом комплекта узлов ЭКГ-12К по маршруту г. Колпино (Санкт-Петербург) – ст. Екибастуз 2 (Казахстан)
    Транспортировка железнодорожным транспортом комплекта узлов ЭКГ-12К по маршруту г. Колпино...
    590644
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО МЕЧЕЛ
    Попозиционная № ГП102530
    Предоставление хопперов-окатышевозов для перевозки окатышей и горячего агломерата ПАО «ЧМК» в аренду ООО «Мечел-Транс» на 2021г.
    Предоставление хопперов-окатышевозов для перевозки окатышей и горячего агломерата ПАО «ЧМК» в...
    443234
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.02.2021 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить