Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302

Подведение итогов не позднее

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Цена не указана

Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302

Цена договора и требования к обеспечению

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Путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента принятия подвижного состава к перевозке на станции отправления, подтвержденная отметкой ж.д.ст.Колпино

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Не разрешается Получить электронную подпись

Подавать заявки без использования ЭП

Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Корпус стенки по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302" Кол-во: 16

"Позиция 2" "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Четверть венца (1 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302" Кол-во: 8

"Позиция 3" "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Четверть венца (2 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302" Кол-во: 4

"Позиция 4" "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Станина (1 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302" Кол-во: 5

"Позиция 5" "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Станина (2 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Кольцо опорное (1 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302" Кол-во: 5

"Позиция 7" "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Кольцо опорное (2 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Четверть стенки разгрузочной (1 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302" Кол-во: 8

"Позиция 9" "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Корпус траверзы (1 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Тарелка (1 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302" Кол-во: 2

"Позиция 11" "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Тарелка разгрузочная (1 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Цапфа (1 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Четверть зубчатого венца (1 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302" Кол-во: 2

"Позиция 14" "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Корпус станины (1 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Кольцо нижнее 44,6 тонны (1 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза Кольцо нижнее 40 тонны (1 шт. на п.с.) по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302" Кол-во: 1