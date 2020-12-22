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Номер извещения
ГП036524
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
14.12.2020 16:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72
Факс
Адрес электронной почты
Marina.Smolina@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Смолина Марина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2020 14:00 GMT +322.12.2020 14:0022.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036524Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302Колпино
Подведение итогов не позднее
22.01.2021 08:0022.01.2021 08:0022.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036524Подведение итогов не позднее Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.01.202122.01.2021 08:0022.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036524Подведение итогов не позднее Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление железнодорожного подвижного состава для отправки груза по маршруту: ст. Колпино – ст. Екатеринбург-Товарный Свердловская ж.д., код 780302
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
49.20.19.190
Документация лота
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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