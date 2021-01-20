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    Главная / Торги / Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 1-10. Продавец: ПАО «Газпром».

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 1-10. Продавец: ПАО «Газпром».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 18:0020.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036530Дата и время окончания срока приема заявок № Лота 1.Инв. №358351. Марка ТС: Снегоход YAMAHA VK10D, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: JYE8GS001AA014800, год выпуска:2009, адрес фактического нахождения т/сКраснодарский край, г.Сочи, с.Эсто-Садок, ул.Ачипсинская, 6/4. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 160000 МоскваПечать
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    Лот 1
    Лот 2
    Лот 3
    Лот 4
    Лот 5
    Лот 6
    Лот 7
    Лот 8
    Лот 9
    Лот 10

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 1-10. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036530

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 1.Инв. №358351. Марка ТС: Снегоход YAMAHA VK10D, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: JYE8GS001AA014800, год выпуска:2009, адрес фактического нахождения т/сКраснодарский край, г.Сочи, с.Эсто-Садок, ул.Ачипсинская, 6/4. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 160000

    Начальная цена

    160000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    16000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-12-2020 16:49 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_38_ед._авто_для_сайта.docx

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    23900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 1-10. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036530

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 2.Инв. №371758. Марка ТС: Снегоход TAYGA 550 Patrul SWT, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: C411020056, год выпуска:2011, адрес фактического нахождения т/сИркутская обл., г.Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, 29Г. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 119000

    Начальная цена

    119000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    11900.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-12-2020 16:49 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_38_ед._авто_для_сайта.docx

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    19800.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 1-10. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036530

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 3.Инв. №371760. Марка ТС: Снегоход TAYGA 550 Patrul SWT, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: C411020079, год выпуска:2011, адрес фактического нахождения т/сг.Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта, строение 16. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 151000

    Начальная цена

    151000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    15100.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-12-2020 16:49 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_38_ед._авто_для_сайта.docx

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    23000.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 1-10. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036530

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 4.Инв. №371761. Марка ТС: Снегоход TAYGA 550 Patrul SWT, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: C411020078, год выпуска:2011, адрес фактического нахождения т/сХМАО-ЮГРА, г.Сургут, ул.Индустриальная, 45. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 188000

    Начальная цена

    188000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    18800.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-12-2020 16:49 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_38_ед._авто_для_сайта.docx

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    26700.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 1-10. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036530

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 5.Инв. №371762. Марка ТС: Снегоход TAYGA 550 Patrul SWT, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: C411020077, год выпуска:2011, адрес фактического нахождения т/сХМАО-ЮГРА, г.Сургут, ул.Индустриальная, 45. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 188000

    Начальная цена

    188000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    18800.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-12-2020 16:49 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_38_ед._авто_для_сайта.docx

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    26700.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 1-10. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036530

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 6.Инв. №371764. Марка ТС: Снегоход TAYGA 550 Patrul SWT, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: C411020057, год выпуска:2011, адрес фактического нахождения т/сг.Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта, строение 16. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 151000

    Начальная цена

    151000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    151000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-12-2020 16:49 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_38_ед._авто_для_сайта.docx

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    158900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 1-10. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036530

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 7.Инв. №371768. Марка ТС: Снегоход TAYGA 550 SE, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: C411020120, год выпуска:2011, адрес фактического нахождения т/сХМАО-ЮГРА, Октябрьский р-н, п.Унъюган, проезд 3-й Промышленный. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 184000

    Начальная цена

    184000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    18400.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-12-2020 16:49 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_38_ед._авто_для_сайта.docx

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    26300.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 1-10. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036530

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 8.Инв. №371771. Марка ТС: Снегоход TAYGA 550 SE, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: C411020122, год выпуска:2011, адрес фактического нахождения т/сРесп. Адыгея, Майкопский р-н, х.Калинин, ул.Шоссейная, 117. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 230000

    Начальная цена

    230000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    23000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-12-2020 16:49 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_38_ед._авто_для_сайта.docx

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    30900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 1-10. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036530

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 9.Инв. №371772. Марка ТС: Снегоход TAYGA 550 SE, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: C41102012, год выпуска:2011, адрес фактического нахождения т/сРесп. Адыгея, Майкопский р-н, х.Калинин, ул.Шоссейная, 117. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 216000

    Начальная цена

    216000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    21600.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-12-2020 16:49 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_38_ед._авто_для_сайта.docx

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    29500.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 1-10. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036530

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 10.Инв. №371773. Марка ТС: Снегоход TAYGA 550 SE, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: C411020118, год выпуска:2011, адрес фактического нахождения т/сСвердловская обл., г.Ивдель, п. Пелым, на 4 км автодороги на Новопелымскую ГКС. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 188000

    Начальная цена

    188000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    18800.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-12-2020 16:49 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_38_ед._авто_для_сайта.docx

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Протокол_Снегоходы_38_ед_торги_22.01.2021.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    26700.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    АО ВОЛТАЙР-ПРОМ
    тендер № ГП237168
    Открытый тендер на право заключения договора поставки специальной техники
    Открытый тендер на право заключения договора поставки специальной техники
    593525
    Закупки корпоративных заказчиков
    тендер
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
    Маркетинговые исследования № 32211082549
    Поставка кранов шаровых
    Поставка кранов шаровых
    593885
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    5 419 853
    Лоты:
    1
    Регион:
    Курганская область
    АО Москокс
    Запрос предложений № ГП127904
    Выполнение работ по реализации проекта "Вводные распределительные шкафы постоянного и переменного тока щитовой НУБ-0,4 кВ. Техническое перевооружение.
    Выполнение работ по реализации проекта "Вводные распределительные шкафы постоянного и...
    459432
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Запрос предложений № ГП237239
    Выполнение строительно-монтажных работ (газопроводы среднего давления и автоматика), пусконаладочных работ и сдачу системы газоснабжения в органы Ростехнадзора для проекта «Строительство линии по производству гипсового вяжущего и модернизации ДСК на ПрП «ВОЛМА-Воскресенск»
    Выполнение строительно-монтажных работ (газопроводы среднего давления и автоматика),...
    593882
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    АО САРАТОВГАЗ
    Конкурентный отбор № 32211082519
    Поставка экскаватора-погрузчика
    Поставка экскаватора-погрузчика
    593881
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    10 177 772
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
    Запрос предложений № 32211082518
    Работы строительно-монтажные газопровода по заявкам Заказчика (тех.подключение)
    Работы строительно-монтажные газопровода по заявкам Заказчика (тех.подключение)
    593884
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    09.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    10 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Курганская область
    Тендерная гарантия
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    Гарантия на возврат аванса
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
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    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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