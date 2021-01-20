www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 1-10. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036530
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 1.Инв. №358351. Марка ТС: Снегоход YAMAHA VK10D, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: JYE8GS001AA014800, год выпуска:2009, адрес фактического нахождения т/сКраснодарский край, г.Сочи, с.Эсто-Садок, ул.Ачипсинская, 6/4. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 160000
Начальная цена
160000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
16000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 16:49 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
23900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 1-10. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036530
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 2.Инв. №371758. Марка ТС: Снегоход TAYGA 550 Patrul SWT, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: C411020056, год выпуска:2011, адрес фактического нахождения т/сИркутская обл., г.Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, 29Г. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 119000
Начальная цена
119000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
11900.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 16:49 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
19800.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 1-10. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036530
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 3.Инв. №371760. Марка ТС: Снегоход TAYGA 550 Patrul SWT, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: C411020079, год выпуска:2011, адрес фактического нахождения т/сг.Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта, строение 16. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 151000
Начальная цена
151000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
15100.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 16:49 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
23000.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 1-10. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036530
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 4.Инв. №371761. Марка ТС: Снегоход TAYGA 550 Patrul SWT, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: C411020078, год выпуска:2011, адрес фактического нахождения т/сХМАО-ЮГРА, г.Сургут, ул.Индустриальная, 45. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 188000
Начальная цена
188000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
18800.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 16:49 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
26700.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 1-10. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036530
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 5.Инв. №371762. Марка ТС: Снегоход TAYGA 550 Patrul SWT, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: C411020077, год выпуска:2011, адрес фактического нахождения т/сХМАО-ЮГРА, г.Сургут, ул.Индустриальная, 45. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 188000
Начальная цена
188000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
18800.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 16:49 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
26700.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 1-10. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036530
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 6.Инв. №371764. Марка ТС: Снегоход TAYGA 550 Patrul SWT, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: C411020057, год выпуска:2011, адрес фактического нахождения т/сг.Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта, строение 16. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 151000
Начальная цена
151000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
151000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 16:49 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
158900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 1-10. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036530
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 7.Инв. №371768. Марка ТС: Снегоход TAYGA 550 SE, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: C411020120, год выпуска:2011, адрес фактического нахождения т/сХМАО-ЮГРА, Октябрьский р-н, п.Унъюган, проезд 3-й Промышленный. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 184000
Начальная цена
184000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
18400.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 16:49 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
26300.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 1-10. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036530
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 8.Инв. №371771. Марка ТС: Снегоход TAYGA 550 SE, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: C411020122, год выпуска:2011, адрес фактического нахождения т/сРесп. Адыгея, Майкопский р-н, х.Калинин, ул.Шоссейная, 117. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 230000
Начальная цена
230000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
23000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 16:49 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
30900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 1-10. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036530
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 9.Инв. №371772. Марка ТС: Снегоход TAYGA 550 SE, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: C41102012, год выпуска:2011, адрес фактического нахождения т/сРесп. Адыгея, Майкопский р-н, х.Калинин, ул.Шоссейная, 117. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 216000
Начальная цена
216000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
21600.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 16:49 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
29500.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 38 снегоходов YAMAHA, TAYGA, Alpina, находящихся в Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском края, Республике Адыгея, ХМАО-ЮГРА (всего 38 лотов). ЛОТ 1-10. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036530
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 10.Инв. №371773. Марка ТС: Снегоход TAYGA 550 SE, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: C411020118, год выпуска:2011, адрес фактического нахождения т/сСвердловская обл., г.Ивдель, п. Пелым, на 4 км автодороги на Новопелымскую ГКС. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 188000
Начальная цена
188000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
18800.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 16:49 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
26700.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.