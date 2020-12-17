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    Главная / Торги / Поставка ЖБИ

    Поставка ЖБИ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 08:0017.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036541Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЖБИ Тюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036541

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ЖБИ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    14.12.2020 17:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расчет_стоимости_ЖБИ.XLSX

    0117_20_ТГП04_00_ЛТ.С_09.11.20_с_пригрузами__426587749_v1_.DOC

    0117_20_ТГП307В2_00_ЛТ.С_09.11.20_с_пригрузами__426587750_v1_.DOC

    Задание_на_поставку_ЖБИ_на_Харбейское_м.Р..xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-50-89

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    Sergey.Kabluchkov@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каблучков Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ЖБИ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2020 08:00 GMT +317.12.2020 08:0017.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036541Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЖБИ Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2020 08:0017.12.2020 08:0017.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036541Дата и время вскрытия заявок Поставка ЖБИ Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2020 08:0021.12.2020 08:0021.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036541Подведение итогов не позднее Поставка ЖБИ Тюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202021.12.2020 08:0021.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036541Подведение итогов не позднее Поставка ЖБИ Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЖБИ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    23.61.12.160

    Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные

    23.61.12.150

    Конструкции и детали инженерных сооружений сборные железобетонные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Задание_на_поставку_ЖБИ_на_Харбейское_м.Р..xlsx

    15.12.2020

    Расчет_стоимости_ЖБИ.XLSX

    15.12.2020

    0117_20_ТГП04_00_ЛТ.С_09.11.20_с_пригрузами__426587749_v1_.DOC

    15.12.2020

    0117_20_ТГП307В2_00_ЛТ.С_09.11.20_с_пригрузами__426587750_v1_.DOC

    15.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Утяжелители сборные железобетонные охватывающего типа УБО-720 из бетона В12,5"

    Кол-во: 32

    "Позиция 2"

    "Утяжелители сборные железобетонные охватывающего типа УБО-820 из бетона В12,5"

    Кол-во: 77

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