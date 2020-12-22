www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009800759
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по вывозу КГО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
14.12.2020 17:31
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 9,
Почтовый адрес
Новая Басманная ул., д. 20, стр. 9, Москва, 107078
Контактный телефон
+7 499 263-98-32
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@cnirti.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пучков К. Ю.
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по вывозу КГО
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по вывозу КГО
Начальная цена
1 317 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением о проведении запроса котировок
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 20, стр. 9.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
Все закупки и тендеры АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 9,
Новая Басманная ул., д. 20, стр. 9, Москва, 107078
38.11.19
38
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.