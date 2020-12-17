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    Главная / Торги / Закупка бактерицидных рециркуляторов (настенных)

    Закупка бактерицидных рециркуляторов (настенных)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 12:0017.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036527Дата и время окончания срока приема заявок Закупка бактерицидных рециркуляторов (настенных)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036527

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка бактерицидных рециркуляторов (настенных)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование (Аэрофлот)

    Дата публикации

    14.12.2020 16:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_Рециркуляторы_001.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Юридический адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    7538163

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    yusannikov@aeroflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Санников Юрий Львович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка бактерицидных рециркуляторов (настенных)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036527Подведение итогов не позднее Закупка бактерицидных рециркуляторов (настенных)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка бактерицидных рециркуляторов (настенных)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АЭРОФЛОТ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Адрес местонахождения

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    47.74.10.000

    Услуги по розничной торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, в специализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Типовой_договор_369_У.pdf

    14.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Облучатель бактерицидный Рециркулятор MCK-3909Б (настенный)"

    Кол-во: 34

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