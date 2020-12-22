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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Московская обл., г. Видное, ул. Школьная, д. 79А
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Московская обл., г. Видное, ул. Школьная, д. 79А
Номер извещения
ГП036517
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
Здание (Нежилое здание), назначение: нежилое, общей площадью 2140,9 кв. м, кадастровый номер: 50:21:0010217:420, принадлежит на праве собственности ПОУ «Видновская школа Регионального отделения ДОСААФ России Московской области», о чем в ЕГРН от 08.11.2019 сделана запись регистрации № 50:21:0010217:420-50/028/2019-2. Земельный участок общей площадью 2441 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения здания НОЧУ Видновская школа РО ДОСААФ России МО, кадастровый номер: 50:21:0010217:4495, принадлежит на праве собственности ПОУ «Видновская школа Регионального отделения ДОСААФ России Московской области», о чем в ЕГРН от 10.01.2020 сделана запись регистрации № 50:21:0010217:4495-50/001/2020-1.
Начальная цена
86817600.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 16:35 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.12.2020 16:30
Дата и время проведения
24.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 356
Адрес электронной почты
m.lugovkin@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 35689153851677
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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