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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Московская область, Клинский р-н, г. Клин, ул. Маяковского, д. 39
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Московская область, Клинский р-н, г. Клин, ул. Маяковского, д. 39
Номер извещения
ГП036515
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
1.Здание учебного корпуса № 1, назначение: нежилое, этажность: 2, общая площадь: 2056,5 кв. м, кадастровый номер: 50:09:0000000:77032, литер 1Б, принадлежит на праве собственности; 2. Здание учебного корпуса № 2, назначение: нежилое, этажность: 5, общая площадь: 636,5 кв. м, кадастровый номер: 50:09:0000000:77035, литер 2Б, принадлежит на праве собственности; 3. Здание гаража, назначение: нежилое, общая площадь: 314,6 кв. м, кадастровый номер: 50:09:0000000:77034, литер 3Б, принадлежит на праве собственности; 4. Проходная, назначение: нежилое, общая площадь: 27,8 кв. м, кадастровый номер: 50:09:0000000:77033, литер 4Б, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России (далее – Объекты). Объекты расположены на земельном участке общей площадью 10 095 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под автошколу, кадастровый номер: 50:03:0010207:194 (далее – Земельный участок). Земельный участок принадлежит на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Начальная цена
5592840.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 16:31 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 17:30
Дата и время проведения
25.12.2020 11:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 356
Адрес электронной почты
m.lugovkin@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 35689153851677
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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