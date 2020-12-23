Предмет договора

1.Здание учебного корпуса № 1, назначение: нежилое, этажность: 2, общая площадь: 2056,5 кв. м, кадастровый номер: 50:09:0000000:77032, литер 1Б, принадлежит на праве собственности; 2. Здание учебного корпуса № 2, назначение: нежилое, этажность: 5, общая площадь: 636,5 кв. м, кадастровый номер: 50:09:0000000:77035, литер 2Б, принадлежит на праве собственности; 3. Здание гаража, назначение: нежилое, общая площадь: 314,6 кв. м, кадастровый номер: 50:09:0000000:77034, литер 3Б, принадлежит на праве собственности; 4. Проходная, назначение: нежилое, общая площадь: 27,8 кв. м, кадастровый номер: 50:09:0000000:77033, литер 4Б, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России (далее – Объекты). Объекты расположены на земельном участке общей площадью 10 095 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под автошколу, кадастровый номер: 50:03:0010207:194 (далее – Земельный участок). Земельный участок принадлежит на праве постоянного (бессрочного) пользования.