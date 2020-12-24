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    Главная / Торги / Поставка напольного покрытия

    Поставка напольного покрытия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 11:0024.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800475Дата и время окончания срока приема заявок Поставка напольного покрытияКоролёвПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009800475

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка напольного покрытия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    14.12.2020 16:37

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    1._Извещение__1_.docx

    приложение_1_к_извещению_Проект_договора.docx

    приложение_2_к_извещению_Техническое_задание.docx

    2._Документация.docx

    протокол_рассмотрения_заявок__оценка_и_сопоставление_выбор_победителя.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
    Все закупки и тендеры АО НПО ИТ

    Юридический адрес

    141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2

    Почтовый адрес

    141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2

    Контактный телефон

    +7 499 750-40-50 доб. 1353

    Факс

    +7 499 750-40-50 доб. 1449

    Адрес электронной почты

    zakupki@npoit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Царькова Екатерина Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Королёв

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка напольного покрытия

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 14:0014.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800475Подведение итогов не позднее Поставка напольного покрытияКоролёв

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка напольного покрытия

    Начальная цена

    300 611,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ИТ
    Все закупки и тендеры АО НПО ИТ

    Адрес местонахождения

    141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2

    Классификатор ОКПД2

    22.23.15.000

    Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т. е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия

    Классификатор ОКВЭД2

    22.23

    Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828124/name/60014d81c94673.35839741

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве"

    Кол-во:

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