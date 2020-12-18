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Номер извещения
ГП036516
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Однолотовый открытый запрос (ценовых) котировок на право поставки чая Greenfield для нужд ООО «Трансойл»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.12.2020 16:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Почтовый адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Контактный телефон
+7 812 332-22-00
Факс
+7 812 332-22-86
Адрес электронной почты
zlatoustovskaya.ei@transoil.com
Ф.И.О. контактного лица
Златоустовская Евгения Игоревна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право поставки чая Greenfield для нужд ООО «Трансойл».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.12.2020 11:00 GMT +318.12.2020 11:0018.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036516Дата и время окончания срока приема заявок Право поставки чая Greenfield для нужд ООО «Трансойл».Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
18.12.2020 11:0018.12.2020 11:0018.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036516Дата и время вскрытия заявок Право поставки чая Greenfield для нужд ООО «Трансойл».Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 20:0030.12.2020 20:0030.12.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036516Подведение итогов не позднее Право поставки чая Greenfield для нужд ООО «Трансойл».Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право поставки чая Greenfield для нужд ООО «Трансойл».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Трансойл
Все закупки и тендеры Трансойл
Адрес местонахождения
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
10.83
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1223
Кол-во: 367
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