www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009800401
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Работа по техническому обслуживанию электроустановок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.12.2020 16:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 287-39-82
Факс
{}
Адрес электронной почты
zimina@gazpromgrm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зимина Татьяна Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работа по техническому обслуживанию электроустановок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2020 11:59 GMT +322.12.2020 11:5922.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800401Дата и время окончания срока приема заявок Работа по техническому обслуживанию электроустановокМосква
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2020 12:0022.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009800401Дата и время вскрытия заявок Работа по техническому обслуживанию электроустановокМосква
Подведение итогов не позднее
25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800401Подведение итогов не позднее Работа по техническому обслуживанию электроустановокМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работа по техническому обслуживанию электроустановок
Начальная цена
458 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1
33.2
33.2
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.