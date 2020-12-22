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    Главная / Торги / Работа по техническому обслуживанию электроустановок

    Работа по техническому обслуживанию электроустановок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 11:5922.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800401Дата и время окончания срока приема заявок Работа по техническому обслуживанию электроустановокМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009800401

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Работа по техническому обслуживанию электроустановок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    14.12.2020 16:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_ЗП_53_2020.docx

    Извещение_ЗП_53_2020.doc

    Приложение___1_к_ТЗ_График_ЗП_53_2020.doc

    проект_Договора_ЗП_53_2020.doc

    Приложение___1_Спецификация_к_Договору_возмездного_оказания_услуг_ЗП_53_2020.doc

    Приложение___2_Акт_к_Договору_возмездного_оказания_услуг_ЗП_53_2020.doc

    Приложение___3_ТЗ_к_Договору_возмездного_оказания_услуг_ЗП_53_2020.docx

    Форма_3__Комерческого_предложения_ЗП_53_2020.xlsx

    Итоговый_проткол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 287-39-82

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zimina@gazpromgrm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зимина Татьяна Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работа по техническому обслуживанию электроустановок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 11:59 GMT +322.12.2020 11:5922.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800401Дата и время окончания срока приема заявок Работа по техническому обслуживанию электроустановокМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2020 12:0022.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009800401Дата и время вскрытия заявок Работа по техническому обслуживанию электроустановокМосква

    Подведение итогов не позднее

    25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800401Подведение итогов не позднее Работа по техническому обслуживанию электроустановокМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800401Подведение итогов не позднее Работа по техническому обслуживанию электроустановокМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работа по техническому обслуживанию электроустановок

    Начальная цена

    458 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    33.2

    Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.2

    Монтаж промышленных машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/814637/name/5fe1e24a8abc95.29933180

    22.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж промышленных машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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